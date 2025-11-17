Wall Street opera con volatilidad a la espera de resultados de Nvidia y datos del Gobierno de EE. UU.

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

17 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban volátiles el lunes, al inicio de una semana que incluye los resultados del gigante de la IA Nvidia y la reanudación de la publicación de datos del Gobierno estadounidense, mientras Alphabet subía después de que Berkshire Hathaway reveló una participación en la compañía.

* Alphabet, matriz de Google, escalaba un 5,6% después de que Berkshire Hathaway reveló una nueva participación de US$4.300 millones en la compañía y redujo aún más su participación en Apple. Las acciones de Apple caían un 0,9%.

* Los resultados de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, pondrán a prueba la sostenibilidad del impresionante repunte que han experimentado este año los valores relacionados con la inteligencia artificial, ante la preocupación de algunos inversores por las elevadas valoraciones y los indicios de burbuja. Las acciones del fabricante de chips bajaban un 1%.

* A las 1528 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 4,03 puntos, o un 0,01%, a 47.151,51 unidades; el índice S&P 500 ganaba 2,24 puntos, o un 0,03%, a 6.736,35 unidades; mientras que el Nasdaq Composite subía 25,18 puntos, o un 0,11%, a 22.925,77 unidades.

* El índice de tecnología de la información S&P 500 bajaba un 0,2%, mientras que el índice de semiconductores Philadelphia SE sumaba un 0,8%.

* Dell Technologies caía un 5% después de que Morgan Stanley realizó una doble rebaja en su calificación del fabricante de servidores de inteligencia artificial a "infraponderar" desde "sobreponderar". Hewlett Packard Enterprise también caía un 3,8% tras la rebaja de Morgan Stanley.

* La temporada de resultados trimestrales entra en su última etapa esta semana, aunque faltan las ganancias de los gigantes minoristas Walmart, Home Depot y Target.

* La semana pasada finalizó oficialmente el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, por lo que en los próximos días se publicarán datos clave de las agencias gubernamentales.

* El jueves también se publicará el tan aplazado informe de empleo de septiembre, pero puede que no haga más que confirmar los anteriores sondeos privados que mostraban una ralentización del mercado laboral.

* Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en diciembre es superior al 56%, mientras que hace un mes la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos era cercana al 94%. (Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)