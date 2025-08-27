Wall Street opera de forma dispar a la espera de resultados de Nvidia, con tecnológicas en el foco

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

27 ago (Reuters) - Los principales índices bursátiles estadounidenses operaban de forma dispar el miércoles, ya que los inversores se tomaban un respiro antes de los resultados de Nvidia, que se espera que pongan a prueba el impulso de la recuperación de Wall Street impulsada por la inteligencia artificial.

A las 1350 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 82,98 puntos, o un 0,18%, a 45.501,05 unidades; el índice S&P 500 cedía 2,45 puntos, o un 0,04%, a 6462,39 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 58,90 puntos, o un 0,27%, a 21.485,37 unidades.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 avanzaban, liderados por la energía, con un alza del 1,1%.

El gigante de los chips Nvidia lideró la recuperación del mercado tras los mínimos de abril y en julio superó la barrera de los US$4 billones de capitalización bursátil para convertirse en la mayor empresa del mundo, mientras los inversores siguen apostando por la demanda mundial de infraestructuras de IA.

A los operadores les preocupa que el sector tecnológico -que representa casi el 50% del S&P 500- pueda estar sobrevalorado. Las valoraciones del referencial están muy por encima de las medias a largo plazo, según datos de LSEG.

Nvidia caía un 1% a la espera de sus resultados, previstos para después del cierre de los mercados, mientras que grandes nombres del sector como Microsoft, Meta, Broadcom y Advanced Micro Devices declinaban levemente en la sesión.

Los mercados también se estabilizaban tras una caída inicial el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Los inversores apuestan por un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre, según datos recopilados por LSEG, y la mayoría de las grandes casas de bolsa también se inclinan en esa dirección.

(Editado en español por Carlos Serrano)