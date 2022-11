Wall street opera dispar antes de discurso de powell, acciones de tesla impulsan el nasdaq

Por Shreyashi Sanyal

30 nov (Reuters) - Wall Street cotizaba dispar el mi√©rcoles, con el Dow Jones y el S&P 500 a la baja a la espera de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras que las acciones de Tesla impulsaban al Nasdaq despu√©s de que las ventas de la compa√Ī√≠a en China casi se duplicaran.

* El discurso de Powell m√°s tarde en el d√≠a ser√° observado de cerca en busca de se√Īales de una desaceleraci√≥n en el ritmo de alzas de las tasas de inter√©s por parte del banco central, as√≠ como para evaluar la salud general de la econom√≠a estadounidense.

* La esperanza de que la Fed suba las tasas en incrementos m√°s peque√Īos y los datos recientes que apuntan a un ligero enfriamiento de los precios han posicionado al referencial S&P 500 para su segundo mes consecutivo de ganancias.

* El Promedio Industrial Dow Jones ha ganado un 17,5% en los dos √ļltimos meses, mientras que el √≠ndice Nasdaq suma un 4,2%.

* Los operadores esperan que la Fed aumente las tasas en 50 puntos b√°sicos en diciembre, y que las tasas alcancen su m√°ximo en junio de 2023.

* A las 1508 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 156.00 puntos, o un 0,46%, a 33.696,53 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 4,84 puntos, o un 0,12%, a 3.952,79 unidades. El Nasdaq Composite subía 47,46 puntos, o un 0,43%, a 11.031,24 unidades.

* Las acciones de Tesla Inc subían un 1,7%, la mayor cifra entre los valores de crecimiento, incluidos Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que ganaban entre un 0,6% y un 1,2%.

* China Merchants Bank International dijo que las ventas de Tesla en China en noviembre fueron impulsadas por los recortes de precios y los incentivos ofrecidos en su Modelo 3 y Modelo Y.

* Datos del día fueron dispares, ya que el informe de empleo nacional de ADP mostró que el empleo privado aumentó en 127.000 puestos en noviembre, por debajo de las expectativas de 200.000 empleos privados, lo que sugiere que la demanda de mano de obra se está enfriando en un contexto de las altas tasas de interés.

* El viernes se publicará el informe de creación de empleo del Departamento de Trabajo. Un reporte mostró que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron moderadamente en octubre a 10,334 millones, frente a los 10,687 millones del mes anterior.

* Otra lectura mostr√≥ que la econom√≠a estadounidense repunt√≥ con m√°s fuerza de lo que se pensaba inicialmente en el tercer trimestre. (Reporte de Shreyashi Sanyal, Devik Jain y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru; editado en espa√Īol por Aida Pel√°ez-Fern√°ndez)

