Wall Street opera estable: inversores se centran en resultados del sector minorista y simposio Jackson Hole

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

18 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban estables el lunes, en un inicio tranquilo de una semana repleta de informes de resultados corporativos de los principales minoristas y el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole.

* Los inversores también se mantenían cautelosos antes de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el conflicto de Kiev con Moscú. Trump ha dicho a Ucrania que renuncie a sus esperanzas de recuperar Crimea, anexionada por Rusia, o de entrar en la OTAN, pero que presionará para lograr un acuerdo de paz con Rusia.

* Los principales índices de Wall Street han subido en las dos últimas semanas, y el Dow Jones alcanzó el viernes un récord intradiario, ayudado por las expectativas de recortes de tasas de interés y una temporada de resultados mejor de lo esperado a pesar de un entorno comercial incierto.

* Los inversores seguirán de cerca los informes de Walmart, Home Depot y Target, entre otros, que se esperan esta semana, para determinar cómo han afectado a los consumidores estadounidenses la incertidumbre comercial y las expectativas de inflación.

* Datos del viernes mostraron que, si bien las ventas minoristas estaban aumentando en general según lo previsto, la confianza de los consumidores en general se había visto afectada por los crecientes temores inflacionistas.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 2,15 puntos a 44.943,97 unidades; el S&P 500 perdía 3,83 puntos, o un 0,06%, a 6445,97 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 28,59 puntos, o un 0,13%, a 21.594,39 unidades.

* Siete de los 11 sectores del S&P 500 subían, con los valores del sector sanitario a la cabeza, con un alza del 0,5%, mientras UnitedHealth ganaba un 2,3%, aprovechando su salto de casi el 12% de la sesión anterior.

* Los inversores siguen confiando en un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre, aunque han reducido sus expectativas de otra rebaja este año, según datos de LSEG.

* En el frente comercial, la administración Trump amplió el alcance de sus aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio al añadir cientos de productos derivados a la lista de bienes sujetos a los gravámenes. (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)