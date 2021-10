Wall street opera estable; resultados de ibm afectan a acciones tecnológicas

(.)

Por Shreyashi Sanyal y Devik Jain

21 oct (Reuters) - Los índices de acciones estadounidenses operaban débiles el jueves, ya que las pérdidas de IBM presionaban a las tecnológicas, mientras los inversores se centran en el impacto en los resultados corporativos de las disrupciones en las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra.

* A las 1443 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 78,43 puntos, o un 0,22%, a 35.531,16 unidades; el índice S&P 500 subía 1,92 puntos, o un 0,04%, a 4.538,34 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 59,46 puntos, o un 0,39%, a 15.180,66 unidades.

* El Dow Jones bajaba tras tocar un pico intradía en la víspera, mientras que el referencial S&P 500 estaba a solo 15 puntos de su récord histórico previo de septiembre.

* "Las acciones están tocando nuevos picos y en cualquier momento el mercado estará operando en o cerca de su máximo histórico, por lo que no es extraño ver algo más de volatilidad intradía (...) y no debería preocupar a los inversores", dijo Tom Mantione, director gerente de UBS Private Wealth Management en Stamford, Connecticut.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 bajaban, lastrados por los papeles tecnológicos.

* IBM perdía un 6,8% tras incumplir las estimaciones del mercado sobre sus ingresos trimestrales, después de que su negocio de infraestructura gestionada sufrió una disminución en los pedidos.

* Tesla Inc borraba las pérdidas iniciales y ganaba un 2,4%, mientras los inversores digieren los positivos ingresos del fabricante de vehículos eléctricos, pese a la advertencia de la compañía de obstáculos en la cadena de suministro.

* Otras acciones de megacapitalización como Facebook Inc , Apple Inc y Amazon.com Inc presentaban cotizaciones dispares en las primeras operaciones.

