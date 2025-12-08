Wall Street opera mixto a la espera de decisión de la Fed sobre tasas; Warner Bros sube

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

8 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban mixtos el lunes, mientras los inversores se mostraban cautelosos ante el esperado recorte de tasas de la Reserva Federal esta semana, en una reunión que se perfila como una con la mayor cantidad de disensos de los últimos años.

* Datos retrasados de la semana pasada mostraron que el gasto de los consumidores aumentó moderadamente hacia finales del tercer trimestre, lo que da a los inversores una mayor confianza en que la Fed se centrará en reducir las tasas el miércoles para ayudar a apuntalar el mercado laboral.

* Hasta ahora, la inflación se ha mostrado persistente, lo que hace que la mayoría de los responsables monetarios se muestren cautelosos a la hora de reducir los costos del crédito, aunque algunas autoridades influyentes de la Fed han adoptado un sesgo más expansivo en las últimas semanas.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran ahora en un 89,6% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, frente al 30% de noviembre.

* Además, seguirán de cerca los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, para calibrar la futura trayectoria de la política monetaria del banco central.

* Warner Bros Discovery trepaba un 7,2% luego de que Paramount Skydance lanzó una oferta hostil por valor de US$108.400 millones por el icónico estudio de Hollywood, que posee los derechos de personajes como Bugs Bunny y Superman, en un último esfuerzo por superar la oferta de Netflix.

* Las acciones de Paramount subían un 1,6%, mientras que las de Netflix caían un 2,8%.

* Tenemos firmas ricas en efectivo como Paramount y Netflix, por lo que es posible una guerra de ofertas, pero al final quien se asegure esos activos debería aumentar el valor para los accionistas de esa empresa, siempre y cuando no paguen de más, dijo Adam Sarhan, presidente ejecutivo de 50 Park Investments.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 86,73 puntos, o un 0,18%, a 47.868,26 unidades; el índice S&P 500 perdía 10,03 puntos, o un 0,15%, a 6.860,37 unidades; y el Nasdaq Composite subía 2,82 puntos, o un 0,01%, a 23.580,95 unidades.

* Por su parte, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y principal aspirante a la presidencia de la Reserva Federal el año que viene, afirmó en una entrevista que la Fed debería seguir bajando las tasas de interés.

* Un alza de casi 3% en Broadcom impulsaba al sector de tecnología de la información, el único de los 11 sectores del S&P 500 en azul. Según un informe, Microsoft está en conversaciones con la empresa para desarrollar chips personalizados. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)