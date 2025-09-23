Wall Street opera mixto a la espera de declaraciones de Powell

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

23 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban mixtos el martes, ya que el reciente repunte impulsado por la tecnología se tomaba un respiro, mientras los inversores esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde en el día.

* A las 1413 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 306,42 puntos, o un 0,66%, a 46.687,96 unidades; el índice S&P 500 ganaba 3,43 puntos, o un 0,05%, a 6697,18 unidades, y el Nasdaq Composite perdía 52,76 puntos, o 0,23%, a 22.734,72 unidades.

* Los comentarios de Powell podrían ser cruciales para dar forma a las expectativas de tasas de interés en un momento en que el recorte de la semana pasada impulsó a la renta variable y los inversores esperan nuevas reducciones para mantener el avance.

* "El mercado prevé dos recortes más este año. Eso podría estar potencialmente en riesgo si hay un poco de inclinación hacia la línea dura esta semana, sobre todo por parte de Powell", dijo Charlie Ripley, de Allianz Investment Management.

* El sector financiero del S&P 500 alcanzó un máximo histórico y subía un 0,9%, mientras que las empresas energéticas sumaban un 2,3%. Las ganancias ayudaron al referencial a tocar un pico histórico intradía.

* Las pérdidas de Nvidia -que cedía un 2,2% tras tocar un récord intradía en la sesión anterior- y Amazon.com -que restaba un 2,3%- lastraban al Nasdaq. Los valores tecnológicos cedían un 0,5% en el S&P 500.

* Las ganancias de Boeing y de bancos como Goldman Sachs y JPMorgan impulsaron también al Dow Jones hasta su cota intradía más alta de la historia.

* Kenvue, fabricante del popular analgésico Tylenol, avanzaba un 3,9%, pero aún no se ha recuperado del todo del desplome del 7,5% que sufrió el lunes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, relacionó el autismo con el uso de vacunas infantiles y la ingesta del fármaco por parte de las mujeres cuando están embarazadas. (Editado en español por Carlos Serrano)