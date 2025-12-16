Wall Street opera plano, con la atención puesta en los datos de empleo en EEUU

Por Johann M Cherian y Shashwat Chauhan

16 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban estable el martes, en una jornada volátil en la que los valores de los sectores sanitario y energético lideraban las pérdidas, mientras los inversores evaluaban un informe de empleo que apunta a un enfriamiento del mercado laboral y mantiene vivas las esperanzas de futuros recortes de las tasas de interés.

* A las 1456 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 9,66 puntos, o un 0,02%, a 48.406,44 unidades; el índice S&P 500 bajaba 1,97 puntos, o un 0,03%, a 6.814,54 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 33,47 puntos, o un 0,15%, a 23.090,89 unidades.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeron en octubre por los recortes del gasto público.

* No obstante, la tasa de desempleo se situó en noviembre en el 4,6%, al debilitarse el mercado laboral en un contexto de incertidumbre económica derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

* Los datos ofrecieron claridad sobre el estado del mercado laboral después de que un reciente cierre histórico del Gobierno privó tanto a los inversores como a la Reserva Federal de cifras oficiales. Las autoridades monetarias reconocieron ampliamente las señales de un debilitamiento del mercado laboral cuando el banco central bajó las tasas la semana pasada.

* "Cuando la tasa de desempleo sube de esta manera, alimenta la posibilidad de que continúen los recortes de tasas. Pero, como hemos visto en el pasado, no se trata de una tendencia constante", dijo Peter Andersen, fundador de Andersen Capital Management.

* El S&P 500 y el Nasdaq rondaban mínimos de tres semanas, ya que la persistente incertidumbre sobre los recortes de tasas y la preocupación por las altas valoraciones de las tecnológicas seguían lastrando el ánimo de los inversores.

* Cinco de los 11 subsectores del S&P bajaban, liderados por la energía, con un descenso del 1,9%, como consecuencia de la caída de más del 2% de los precios del crudo.

* Sanidad caía un 1,1%, mientras que el laboratorio Eli Lilly perdía un 1% y Pfizer, un 3,1%, tras una previsión de beneficios para 2026 inferior a las estimaciones de los analistas. (Editado en español por Carlos Serrano)