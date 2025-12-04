Wall Street oscila a la espera de datos que den indicios de la próxima decisión de la Reserva Federal

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

4 dic (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street fluctuaron entre pequeñas ganancias y pérdidas el jueves, mientras los inversores analizaban una nueva ronda de datos sobre el mercado laboral para afinar las expectativas de una esperada baja de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.

* Con el informe oficial de nóminas de noviembre previsto para después de la reunión de diciembre de la Fed, los operadores han recurrido a un mosaico de indicadores secundarios que ofrecen una lectura contradictoria sobre el mercado laboral.

* Un informe semanal del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en más de tres años, mientras que una estimación de la Reserva Federal de Chicago sugirió que la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 4,4% en noviembre.

* Los futuros de los fondos federales apuntan a una probabilidad de casi el 90% de que el banco central recorte las tasas de interés 25 puntos básicos este mes, frente al 60% del mes pasado, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* "Hoy los datos son un poco mejores, pero no hay ningún catalizador al alza", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC.

* "Los buenos datos no van a animar a la Reserva Federal a recortar más. Así que este dato es un poco mejor de lo que se esperaba, pero no tanto como para ponerse nervioso ante la posibilidad de que lleven a cabo el recorte la semana que viene", agregó.

* A las 1550 GMT, el índice S&P 500 perdía 1,29 puntos, o un 0,02%, a 6.848,41 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 10,55 puntos, o un 0,04%, a 23.443,54 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 7,80 puntos, o un 0,02%, a 47.875,10 unidades.

* El sector de servicios de consumo superó a los otros 10 del S&P, impulsado por una alza del 3,6% en Meta tras conocerse que el gigante tecnológico planeaba recortar hasta un 30% su presupuesto para su metaverso. (Información de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)