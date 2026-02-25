Wall Street prolonga la racha alcista propiciada por la tecnología

Por Shashwat Chauhan y Stephen Culp

25 feb (Reuters) - Wall Street cerró con un alza el miércoles, prolongando el repunte impulsado por el sector tecnológico y alcanzando máximos de dos semanas, ya que las preocupaciones sobre la disrupción y los costos de la inteligencia artificial pasaron a un segundo plano ante el renovado optimismo sobre sus posibles beneficios.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron, y el Nasdaq, impulsado por los chips, anotó la mayor ganancia porcentual.

"Nos encontramos en medio de un tira y afloja entre el ánimo negativo y la extrema volatilidad de los precios en algunas áreas del mercado", dijo Zach Hill, director de gestión de carteras de Horizon Investments.

"Creo que las preocupaciones por la disrupción (de la IA) son más acuciantes en este momento que las del rendimiento de la inversión", añadió Hill. "Los inversores están tratando de lidiar con lo que podría ser un riesgo existencial, y eso es más importante que no recibir tantos beneficios como se desearía".

El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dijo que no está claro que la implantación de la IA vaya a desplazar a los trabajadores, añadiendo que la tecnología podría capacitar a los trabajadores y ayudar a que el mercado laboral sea más eficiente.

El índice Philadelphia SE Semiconductor subió antes de la publicación del informe trimestral de resultados de Nvidia, previsto para después del cierre. Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 56,52 puntos, o un 0,82%, a 6.946,59 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 288,40 puntos, o un 1,28%, a 23.152,08. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 310,61 puntos, o un 0,63%, a 49.485,11 unidades.

(Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)