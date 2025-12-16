Wall Street reduce pérdidas y cierra mixto

Por Abigail Summerville y Johann M Cherian

16 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street recortaron pérdidas el martes, con el Nasdaq cerrando al alza, y el S&P 500 y el Dow en baja, afectados por los descensos de los valores del sector sanitario y energético.

* Los inversores, además, evaluaron los datos económicos para calibrar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal para el próximo año.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeron en octubre por los recortes del gasto público.

* No obstante, la tasa de desempleo se situó en noviembre en el 4,6%, al debilitarse el mercado laboral en un contexto de incertidumbre económica derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

* Los datos ofrecieron claridad sobre el estado del mercado laboral después de que un reciente cierre histórico del Gobierno privó tanto a los inversores como a la Reserva Federal de cifras oficiales. Las autoridades monetarias reconocieron ampliamente las señales de un debilitamiento del mercado laboral cuando el banco central bajó las tasas la semana pasada.

* Trump entrevistará el miércoles al gobernador de la Fed, Christopher Waller, para el puesto de presidente del banco central, informó el Wall Street Journal.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 16,42 puntos, o un 0,24%, a 6.800,09 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 54,05 puntos, o un 0,23%, a 23.111,46 unidades. El Dow Jones cayó 302,67 puntos, o un 0,63%, a 48.113,89 puntos.

* En el sector de la salud, Pfizer cayó después de que la farmacéutica pronosticara un 2026 difícil debido al debilitamiento de las ventas de los productos COVID-19 y a la reducción de los márgenes.

* El S&P 500 y el Nasdaq rondaron sus mínimos de tres semanas, ya que la persistente incertidumbre sobre los recortes de tasas y la preocupación por las elevadas valoraciones de las tecnológicas siguieron pesando en el ánimo del mercado. (Editado en español por Javier Leira)