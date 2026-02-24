Wall Street repunta ante la menor preocupación por la IA

Por Shashwat Chauhan y Stephen Culp

NUEVA ‌YORK, 24 feb (Reuters) - Wall ‌Street cerró con un alza el martes, con las acciones tecnológicas liderando la subida, ya que el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial ​compensó las ⁠preocupaciones ⁠por las posibles perturbaciones causadas por la incipiente tecnología.

Las especulaciones sobre el posible ​impacto de la IA en varios sectores han provocado movimientos desmesurados de ‌las acciones y los índices en las últimas ​semanas, siendo la fuerte caída del ​lunes otro ejemplo del apetito por el riesgo, que aparece y desaparece en un clima de incertidumbres.

"Nos encontramos en un periodo en el que el mercado atravesará cierta incertidumbre y hoy estamos viendo algunas compras en la caída", dijo Matthew Keator, ​socio director de Keator Group, una empresa de gestión patrimonial.

"Vamos a ver movimientos diarios, pero, en ⁠general, hay muchas incógnitas en cuanto a cómo la IA acabará siendo beneficiosa o perjudicial para algunas ‌de estas empresas", agregó.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron sólidas ganancias en la sesión, con un rendimiento superior del sector de semiconductores.

El maltrecho índice S&P Software & Services también cerró con ganancias.

El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic anunció varios nuevos complementos dirigidos a áreas como la banca de inversión y los recursos humanos, semanas después ‌de que sus anteriores lanzamientos provocaron una venta masiva de acciones de software tradicional.

La ⁠empresa dijo que sus nuevos complementos se desarrollaron conjuntamente con socios, entre ‌los que se encuentran Thomson Reuters, propietaria de la agencia ⁠de noticias Reuters, Salesforce y FactSet.

Otros sectores, desde el ⁠inmobiliario comercial hasta el transporte por carretera y la logística, han registrado recientemente fuertes caídas, ya que los avances en inteligencia artificial han suscitado preocupaciones sobre posibles perturbaciones específicas.

Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 52,70 puntos, o un 0,77%, ‌a 6.890,45 unidades, mientras que ​el Nasdaq Composite subió 239,91 puntos, o un 1,06%, a 22.867,18. El Promedio Industrial Dow Jones subió 377,40 puntos, o un 0,77%, a 49.181,46 unidades. (Reporte de Shashwat Chauhan, Ragini Mathur en Bangalore ‌y Chuck Mikolajczak en Nueva York; edición en Español de Manuel Farías)