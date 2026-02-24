Wall Street repunta ante la menor preocupación por la IA
Por Shashwat Chauhan y Stephen Culp
NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) - Wall Street cerró con un alza el martes, con las acciones tecnológicas liderando la subida, ya que el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial compensó las preocupaciones por las posibles perturbaciones causadas por la incipiente tecnología.
Las especulaciones sobre el posible impacto de la IA en varios sectores han provocado movimientos desmesurados de las acciones y los índices en las últimas semanas, siendo la fuerte caída del lunes otro ejemplo del apetito por el riesgo, que aparece y desaparece en un clima de incertidumbres.
"Nos encontramos en un periodo en el que el mercado atravesará cierta incertidumbre y hoy estamos viendo algunas compras en la caída", dijo Matthew Keator, socio director de Keator Group, una empresa de gestión patrimonial.
"Vamos a ver movimientos diarios, pero, en general, hay muchas incógnitas en cuanto a cómo la IA acabará siendo beneficiosa o perjudicial para algunas de estas empresas", agregó.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron sólidas ganancias en la sesión, con un rendimiento superior del sector de semiconductores.
El maltrecho índice S&P Software & Services también cerró con ganancias.
El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic anunció varios nuevos complementos dirigidos a áreas como la banca de inversión y los recursos humanos, semanas después de que sus anteriores lanzamientos provocaron una venta masiva de acciones de software tradicional.
La empresa dijo que sus nuevos complementos se desarrollaron conjuntamente con socios, entre los que se encuentran Thomson Reuters, propietaria de la agencia de noticias Reuters, Salesforce y FactSet.
Otros sectores, desde el inmobiliario comercial hasta el transporte por carretera y la logística, han registrado recientemente fuertes caídas, ya que los avances en inteligencia artificial han suscitado preocupaciones sobre posibles perturbaciones específicas.
Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 52,70 puntos, o un 0,77%, a 6.890,45 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 239,91 puntos, o un 1,06%, a 22.867,18. El Promedio Industrial Dow Jones subió 377,40 puntos, o un 0,77%, a 49.181,46 unidades. (Reporte de Shashwat Chauhan, Ragini Mathur en Bangalore y Chuck Mikolajczak en Nueva York; edición en Español de Manuel Farías)