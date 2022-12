Wall street repunta, dato de inflación calma temores sobre alzas de tasas

Por Ankika Biswas y Johann M Cherian

13 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes, impulsados por las acciones vinculadas al crecimiento económico, luego de que un aumento menor de lo esperado de los precios al consumo en Estados Unidos reflotó la esperanza de que la Reserva Federal modere su agresiva postura de alzas de tasas de interés.

* El índice de referencia S&P 500 tocó un máximo de tres meses después de que los precios al consumidor de Estados Unidos apenas subieron en noviembre, en medio de descensos del costo de la gasolina y de los autos usados, lo que supuso el menor aumento anual de la inflación en casi un año.

* Las apuestas sobre una posible ralentización del ritmo de alzas de tasas tras el reporte provocó un descenso de los rendimientos del Tesoro e impulsaba fuertes ganancias en los valores de megacapitalización, con Alphabet Inc, Nvidia Corp, Amazon.com Inc y Apple Inc disparándose entre un 4,8% y un 7,3%.

* La Fed ha subido las tasas de forma bastante significativa a lo largo de este año y hoy estamos empezando a ver los resultados concretos", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Financial.

* El reporte del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumo aumentaron un 7,1% anual en noviembre, mientras que la tasa subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 6,0%.

* El temor a que el agresivo endurecimiento de la política monetaria de la Fed lleve a la economía a una recesión ha hecho caer al índice de referencia S&P 500 un 14,2% este año.

* Con las subidas del martes, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, y el S&P 500 se encaminaban a recuperar gran parte de sus pérdidas mensuales.

* Durante la mañana, el Promedio Industrial Dow Jones subía 587,00 puntos, o 1,73%, a 34.592,04 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 107,05 puntos, o 2,68%, a 4.097,61 unidades; y el índice Nasdaq Composite sumaba 423,58 puntos, o 3,80%, a 11.567,32 unidades. (Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters