Wall street repunta gracias a avance de las acciones de crecimiento; twitter cae

(.)

Por Devik Jain y Medha Singh

6 jun (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses recuperaban el lunes parte del terreno perdido durante la semana pasada, ya que los inversores apostaban por pesos pesados como Apple y Amazon.com, aunque Twitter caía después de que Elon Musk amenazó con abandonar su oferta de compra por 44.000 millones de dólares.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 321,83 puntos, o un 0,99%, a 33.223,78 unidades; el índice S&P 500 sumaba 54,91 puntos, o un 1,33%, a 4.163,13 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 217,85 puntos, o un 1,82%, a 12.229,57 unidades.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P avanzaban en las operaciones matinales, liderados por los servicios de comunicación y el sector financiero, con alzas del 2% y el 1,8%, respectivamente. El sector energético se desmarcaba de la tendencia y cedía un 0,5%.

* Apple Inc, Tesla Inc, Alphabet Inc y Amazon.com subían entre un 1,9% y un 3,8%.

* "No veo muchos catalizadores positivos en este momento. Básicamente, hemos vuelto a la volatilidad habitual, en la que hay un gran día de subidas seguido de un gran día de bajadas, y de vuelta", dijo Randy Frederick, de Charles Schwab.

* "En este momento, no sabemos realmente si el mercado puede soportar o no las subidas de las tasas de interés. Probablemente sea prudente mantener la cautela y tener mucho cuidado si se va a comprar en días de caída o, incluso, intentar aprovechar cualquier movimiento de impulso al alza", agregó.

* El optimismo era respaldado tambi√©n por el alivio de las medidas reguladoras en China y por indicios de que Pek√≠n y Shangh√°i est√°n volviendo a la normalidad tras el mayor brote de COVID-19 del pa√≠s en dos a√Īos.

* Twitter Inc perdía un 3,9% después de que Musk dijo que podría abandonar su oferta de compra si la firma no le entrega datos sobre el spam y las cuentas falsas.

(Reporte de Medha Singh, Susan Mathew y Devik Jain en Bengaluru; reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)