Wall Street repunta impulsado por el sector energético tras ataques en Venezuela; Dow toca pico

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

5 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el lunes, en una sesión en la que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico por el alza de las acciones financieras, mientras que las empresas de energía repuntaban tras un ataque militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

* A las 1415 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 600,51 puntos, o un 1,24%, a 48.982,9 unidades; el índice S&P 500 ganaba 45,32 puntos, o un 0,66%, a 6.903,79 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 203,37 puntos, o un 0,88%, a 23.439 unidades.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo, un día después de la captura de Maduro, que un segundo ataque era posible si los miembros restantes de la administración no cooperan con sus esfuerzos para "arreglar" al país.

* Los inversores apuestan a que la acción contra el liderazgo de Venezuela permitirá a las empresas estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump precisó que el embargo estadounidense sobre el crudo venezolano sigue vigente.

* El índice energético del S&P ganaba un 1,3%, con los pesos pesados Exxon Mobil y Chevron subiendo un 1% y un 4%, respectivamente.

* Los valores relacionados con la defensa también avanzaban tras la acción militar de Washington. Lockheed Martin subía un 2,5% y General Dynamics, un 2,8%. El índice más amplio aeroespacial y de defensa mejoraba un 1,2% y alcanzó un máximo histórico.

* Goldman Sachs trepaba un 4,75%, a un máximo histórico, mientras que JPMorgan Chase y American Express sumaban un 3% y un 2,6%, respectivamente. Estos valores ayudaron a impulsar al Dow hasta un máximo histórico.

* Los principales índices de Wall Street cerraron la semana anterior con pérdidas, ya que los inversores vendieron en su mayor parte valores tecnológicos. No obstante, el sector operaba estable el lunes, con una subida del 0,2%, mientras que Nvidia ganaba un 0,6%.

(Editado en español por Ricardo Figueroa)