Wall Street repunta tras liquidación de sector tecnológico; persiste preocupación por aranceles y la IA

Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur

24 feb (Reuters) -

Las acciones estadounidenses repuntaban el martes, lideradas por la recuperación de los valores tecnológicos, mientras los inversores evaluaban el anuncio de Anthropic sobre nuevas herramientas de inteligencia artificial y sopesaban el cambio de postura del presidente Donald Trump sobre los aranceles.

Anthropic anunció varios complementos nuevos dirigidos a sectores como la banca de inversión y los recursos humanos, semanas después de que lanzamientos anteriores provocaron una venta masiva de acciones de empresas de software tradicional.

Otros sectores, desde el inmobiliario comercial hasta el transporte por carretera y la logística, han sufrido recientemente fuertes caídas, ya que los nuevos avances en el ámbito de la inteligencia artificial han avivado el temor a perturbaciones. El índice S&P 500 de software y servicios, que ha caído más de un 23% en lo que va de año, avanzaba un 0,8% en la jornada con la ayuda de Salesforce, que se situaba entre los papeles más alcistas.

Febrero ha sido un mes sombrío para las acciones estadounidenses, ya que las altas valoraciones bursátiles y las preocupaciones sobre la inteligencia artificial ejercen presión sobre el sector tecnológico y otros, y los inversores se preguntan si el enorme gasto en IA está realmente dando sus frutos. El Promedio Industrial Dow Jones Industrial Average subía 338,50 puntos, o un 0,69%, a 49.142,56 unidades; el S&P 500 ganaba 39,24 puntos, o un 0,57%, a 6.876,99 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 197,09 puntos, o un 0,87%, a 22.824,37 unidades.

Los tres índices principales habían caído más de un 1% el lunes, siendo los valores financieros y los de software los más afectados, ya que las repercusiones de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del viernes, que anuló los aranceles de Trump, provocaron una huida de las acciones de alto riesgo.

La mayoría de las acciones de megacapitalización y crecimiento se recuperaban ligeramente el martes, con Apple a la cabeza de las ganancias con un alza del 2,3%, mientras que Nvidia subía un 0,4% antes de la publicación de sus resultados, que se darán a conocer tras el cierre del mercado el miércoles. (Reporte de Shashwat Chauhan, Ragini Mathur en Bangalore y Chuck Mikolajczak en Nueva York; edición en Español de Manuel Farías)