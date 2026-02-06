Wall Street repunta tras una semana de caídas del sector tecnológico, Amazon baja

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

6 feb (Reuters) - Los índices de Wall Street se recuperaban el viernes tras un desplome de las acciones tecnológicas a lo largo de la semana, pero el optimismo se veía atenuado por la caída de Amazon después de que se convirtió en la última gran empresa en aumentar el gasto en infraestructura de inteligencia artificial.

* El S&P 500 y el Nasdaq, con gran peso tecnológico, avanzaban luego de tres días consecutivos de caídas.

* Amazon cedía un 9% después de que la empresa pronosticó un aumento de más del 50% en los gastos de capital este año, lo que intensificó la ola de gastos impulsada por la IA que ya se estaba produciendo entre sus homólogos de los "Siete Magníficos".

* El escepticismo de los inversores en torno al gasto en IA se ha acentuado desde que los planes de gasto de capital de Microsoft a finales del mes pasado pusieron en el punto de mira los presupuestos de inversión de las empresas de megacapitalización.

* El aumento del plan de gasto de Alphabet profundizó la venta masiva de tecnología el jueves, lo que llevó al Nasdaq a cerrar en su nivel más bajo en más de dos meses.

* La matriz de Google caía un 0,7%, mientras que Microsoft subía un 1%. Nvidia, que se beneficiará del mayor gasto en IA y sigue siendo la última empresa de los "Siete Magníficos" en presentar sus resultados, subía un 3%.

* ServiceNow y CrowdStrike sumaban un 0,7% y un 2,6%, respectivamente. Aun así, el índice S&P 500 Software y Servicios se encaminaba a registrar una caída de más del 8% en la semana, su peor rendimiento desde marzo de 2020.

* A las 1527 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 793,26 puntos, o un 1,62%, a 49.701,98 unidades, el índice S&P 500 ganaba 77,82 puntos, o un 1,14%, a 6.876,22 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 231,29 puntos, o un 1,03%, a 22.771,88 unidades.

* Aproximadamente el 80% de las 270 empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados trimestrales hasta ahora han superado las expectativas de los analistas, según datos de LSEG. En un trimestre típico, esa tasa es del 67%.

* En tanto, los últimos datos de inflación sugieren que la economía estadounidense se mantiene sólida, a pesar de que una serie de indicadores del mercado laboral apuntan a una situación que sigue siendo tensa, lo que da más importancia a la publicación, retrasada, del informe de nóminas de enero la próxima semana. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)