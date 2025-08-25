Wall Street retrocede al desvanecerse el impulso de los comentarios de Powell

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

25 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes, borrando parte de las ganancias del viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que podría considerarse un recorte de las tasas de interés en septiembre.

A las 1429 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 178,84 puntos, o un 0,39%, a 45.453,19 unidades; el índice S&P 500 cedía 12,08 puntos, o un 0,19%, a 6454,83 unidades; y el Nasdaq subía 3,46 puntos, o un 0,02%, a 21.499,99 unidades.

Los recientes datos económicos que sugieren una debilidad del mercado laboral han llevado a los inversores a confiar en que la Fed podría cambiar a una postura expansiva en septiembre, pese a que la mayoría de los responsables de política monetaria han advertido de que los aranceles estadounidenses podrían aumentar las presiones inflacionistas en los próximos meses.

El índice de precios de los gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Fed- se publicará el viernes, mientras que los datos oficiales de nóminas no agrícolas se esperan para la próxima semana.

"El informe más importante de aquí a septiembre no son las cifras de inflación, sino el informe de empleo", dijo Thomas Hayes, de Great Hill Capital, en Nueva York. "Mientras sigamos viendo grietas en el mercado laboral habrá un recorte en septiembre, salvo que haya cifras de inflación muy altas".

Los comentarios de Powell llevaron a las principales casas de bolsa a revisar sus expectativas, y Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank prevén actualmente una reducción de 25 puntos básicos en los costos de endeudamiento el mes que viene.

Los operadores ven ahora un 79,6% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, según datos recopilados por LSEG.

El optimismo del viernes contribuyó a que el Dow Jones cerrara en máximos históricos por primera vez desde diciembre de 2024 y a que el índice de referencia S&P 500 registrara su mayor alza diaria desde mayo.

(Editado en español por Javier López de Lérida)