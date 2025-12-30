Wall Street retrocede ante renovadas presiones sobre tecnológicas

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

30 dic (Reuters) -

El S&P 500 y el Nasdaq bajaban el martes en un contexto de escaso volumen de negociación, ya que los valores tecnológicos eran presionados por segundo día consecutivo, mientras que los descensos de los valores financieros lastraban al Dow Jones. * Los valores tecnológicos caían un 0,2%, con Nvidia y Apple perdiendo un 0,6% y un 0,4%, respectivamente, y se disponían a ampliar sus descensos del lunes. Las ganancias de estos valores de gran peso habían elevado al S&P 500 a máximos históricos la semana pasada. * Meta Platforms ganaba un 1,4%, impulsando al sector de servicios de comunicación un 0,4%. La matriz de Instagram dijo el lunes que adquiriría la startup de inteligencia artificial Manus.

* Sin embargo, los volúmenes de negociación eran escasos en la última semana del 2025, con los mercados estadounidenses cerrados el jueves por el Día de Año Nuevo. * Las bajas de Goldman Sachs y American Express lastraban al Dow. * El Promedio Industrial Dow Jones caía 85,11 puntos, o un 0,18%, a 48.376,82 unidades; el S&P 500 perdía 6,72 puntos, o un 0,10%, a 6.897,46 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 35,43 puntos, o un 0,15%, a 23.438,92 unidades.

* Los tres principales índices siguen en camino de sólidas alzas mensuales en diciembre, con el S&P 500 y el Dow Jones cerca de su octavo mes consecutivo de avances, su racha mensual ganadora más larga desde 2017.

* El S&P 500 se había quedado a menos de un 1% de la marca histórica de los 7.000 puntos la semana pasada, con algunos inversores apuntando a un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el referencial suele registrar alzas durante los últimos cinco días de negociación del año y los dos primeros días de enero, según el Stock Trader's Almanac.

* El S&P 500 ha subido cerca de un 17% este año, ya que el frenesí por sacar provecho de la inteligencia artificial ha ayudado al índice de referencia a situarse por delante del STOXX 600 europeo, a pesar de que los inversores se han alejado de los valores estadounidenses a principios de año, dominados por las disputas comerciales y las inciertas perspectivas de los bancos centrales.

(Reporte de Purvi Agarwal y Nikhil Sharma en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)