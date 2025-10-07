Wall Street retrocede desde cierre máximo a medida que crecen temores económicos

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 7 oct (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el martes, ya que los inversores, privados de datos económicos derivados del cierre gubernamental, recurrieron a indicadores secundarios y a las declaraciones de autoridades de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la debilidad económica y la política monetaria.

* Los tres principales índices cerraron en negativo después de que una encuesta de expectativas del consumidor de la Fed Federal de Nueva York mostró un deterioro de las expectativas futuras y un aumento en las proyecciones de inflación.

* El informe recibió un mayor escrutinio en medio de un bloqueo de datos federales derivado de un impasse partidista en el Congreso que extendió el cierre gubernamental a su séptimo día.

* Los inversores han tenido que basarse en datos secundarios, elaborados de forma independiente, junto con los comentarios de los responsables monetarios, para evaluar la probabilidad de que la Fed implemente su segundo recorte de tasas del año en la reunión de política monetaria de este mes.

* "El informe de la Reserva Federal de Nueva York probablemente dio a los operadores una excusa para tomar ganancias, ya que el S&P había subido durante siete días consecutivos", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York.

* Sectores económicamente sensibles, como la construcción de viviendas, la vivienda, las aerolíneas y el transporte, tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en general.

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran defendió la continuación de los recortes de tasas, enfatizando los riesgos de mantener una política monetaria demasiado restrictiva.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 25,75 puntos, o un 0,38%, a 6714,53 unidades; el Nasdaq Composite bajó 155,52 puntos, o un 0,68%, a 22.786,14 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 91,99 puntos, o un 0,20%, a 46.602,98 unidades.

* Las acciones de Tesla extendieron sus pérdidas después de que el fabricante de automóviles eléctricos presentara su Model Y de bajo costo.

* AMD subió luego de que Jefferies mejorara la recomendación a "compra" y otras corredurías aumentaran sus precios objetivo de la acción un día después de que el acuerdo de suministro del fabricante de chips con OpenAI impulsara el repunte tecnológico. (Reporte de Stephen Culp; Reporte adicional de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)