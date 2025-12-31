Wall Street retrocede lastrado por las tecnológicas, pero se encamina a anotar ganancias anuales

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

31 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street retrocedían en la última sesión bursátil de 2025, pero se encaminaban a cerrar en territorio positivo un año marcado por las incertidumbres arancelarias del presidente Donald Trump y la euforia en torno a los valores centrados en la IA.

* El S&P 500, el Dow y el Nasdaq se encaminaban a registrar ganancias de dos dígitos este año, el tercero consecutivo.

* En la jornada, los valores tecnológicos ampliaban sus pérdidas y caían un 0,2%. Microsoft y Broadcom cedían un 0,3% y un 1%, respectivamente.

* A las 1604 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 168,80 puntos, o un 0,35%, a 48.198,26 unidades, el índice S&P 500 perdía 23,36 puntos, o un 0,34%, a 6.872,88 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 77,89 puntos, o un 0,33%, a 23.341,19 unidades.

* Wall Street se encamina a una cuarta sesión consecutiva en números rojos, una anomalía dadas las expectativas de una "remontada de Papá Noel" de fin de año, cuando el S&P 500 suele subir en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero, según el Almanaque del Operador Bursátil.

* En tanto, el S&P 500 y el Dow cerrarán su octavo mes consecutivo en azul, impulsados por un apetito insaciable por los valores de inteligencia artificial que ha llevado a los tres índices a máximos históricos este año.

* La fortaleza de Wall Street en 2025 ejemplifica una remontada estelar desde los mínimos de abril, cuando los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump provocaron un colapso en los mercados mundiales, con el nerviosismo en torno a la guerra comercial amenazando el crecimiento y nublando las perspectivas de la política monetaria en la mayor economía del mundo.

* El fabricante de chips Nvidia, que ha subido un 40,6% en lo que va de año, ha sido uno de los beneficiados, convirtiéndose en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares.

* El índice de servicios de comunicación ha sido el más rentable del S&P 500 este año, impulsado por la subida del 65,1% de Alphabet, que se acerca a su mejor rendimiento anual desde 2009.

* La trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal marcará la pauta de los mercados mundiales de cara a 2026, después de que los moderados datos económicos de este mes y las expectativas de un nuevo presidente de la Reserva Federal con un sesgo expansivo llevaron a los inversores a prever nuevos recortes.

* Los volúmenes de negociación fueron más escasos de lo habitual en esta semana acortada por las fiestas de fin de año, con los mercados cerrados el jueves por el día de Año Nuevo.

(Editado en Español por Ricardo Figueroa)