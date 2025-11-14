Wall Street se desploma, mientras se extiende la ola bajista en el sector tecnológico

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

14 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes, con los valores tecnológicos sometidos a una renovada presión vendedora, mientras que los comentarios de línea dura de los responsables de la Reserva Federal ahondaron las dudas sobre un recorte de las tasas de interés en diciembre.

* La preocupación por las elevadas valoraciones de las acciones relacionadas con la IA ha provocado varios episodios de liquidaciones en las últimas semanas y ha puesto al Nasdaq en camino de su quinta sesión de descensos, la mayor racha de pérdidas desde abril. También se encaminaba a una segunda semana consecutiva de pérdidas.

* Applied Materials cayó un 6,3%, después de que la empresa señaló las expectativas de un menor gasto de China el año que viene por el endurecimiento de las restricciones estadounidenses al control de las exportaciones. La mayoría de los valores relacionados con los semiconductores caían y el índice más amplio cedía un 3%.

* Los valores tecnológicos de megacapitalización bajaban. Los valores de tecnología de la información del S&P 500 perdían un 2%.

* A las 15:35 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 395,46 puntos, o un 0,83%, a 47.061,76 unidades, el índice S&P 500 perdía 18,76 puntos, o un 0,28%, a 6.718,73 unidades, mientras que el Composite bajaba 33,77 puntos, o un 0,15%, a 22.836,58 unidades.

* Un número cada vez mayor de funcionarios de la Fed se mostraron reticentes a una mayor relajación. Alberto Musalem instó a la cautela, mientras que Beth Hammack afirmó que una política restrictiva ayudaría a atajar la inflación.

* Las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos en diciembre cayeron al 53% desde el 67% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* En el frente comercial, el Gobierno de Suiza declaró que los aranceles estadounidenses sobre sus productos se reducirán del 39% al 15%.

* En tanto, Walmart caía un 2,2% tras anunciar que su CEO, Doug McMillon, se jubilará el año que viene. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)