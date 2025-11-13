Wall Street se desploma por caída de Nvidia; inversores temen que la Fed pueda ralentizar recortes de tasas

(Actualiza con valores al cierre)

Por Noel Randewich

13 nov (Reuters) - Wall Street cerró el jueves con fuertes pérdidas, con caídas pronunciadas en Nvidia y otros pesos pesados de la IA, ya que los inversores redujeron sus expectativas de recortes de tasas debido a las preocupaciones por la inflación y las divisiones entre los funcionarios de la Fed sobre la salud de la economía estadounidense.

* El Gobierno estadounidense reabrió tras un cierre récord de 43 días que había preocupado a los inversores y perturbado el flujo de datos económicos.

* En los últimos días, un número cada vez mayor de responsables de la Reserva Federal ha mostrado sus dudas sobre nuevas bajas de las tasas de interés, lo que ha llevado las probabilidades de una reducción de los costos de financiación en diciembre a casi el 50%.

* Los responsables de la Fed han citado recientemente sus preocupaciones sobre la inflación y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral tras las dos bajadas de las tasas de interés estadounidenses este año.

* "La pregunta fundamental es: ¿la inflación arancelaria es transitoria y puntual? Y sea así o no, esa es la razón por la que algunos de los gobernadores de la Reserva Federal no quieren recortar", afirmó Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. "Es una apuesta arriesgada en cualquier caso, tanto si recortan como si no".

* Las acciones de algunas de las empresas con mejor rendimiento del mercado bursátil estadounidense en los últimos años cayeron, ya que los inversores se mostraron preocupados por las altas valoraciones impulsadas por el optimismo sobre la inteligencia artificial.

* Nvidia, Tesla y Broadcom perdieron terreno.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 113,05 puntos, o un 1,65%, y cerró en 6.737,87 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 532,74 puntos, o un 2,28% a 22.873,72 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 797,29 puntos, o un 1,64%, a 47.457,53 unidades.

* Walt Disney se desplomó después de que el gigante mediático indicara que se estaba preparando para una lucha potencialmente prolongada con YouTube TV por la distribución de sus canales de cable.

* Cisco Systems repuntó tras elevar sus previsiones de beneficios e ingresos para todo el año, apostando por la demanda de sus equipos de redes.

* El martes y el miércoles, el Dow registró cierres récord, beneficiándose de que los inversores vendieran acciones tecnológicas y trasladaran su dinero al sector sanitario. (Información de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore, y de Noel Randewich en San Francisco; Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)