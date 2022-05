Wall street se desploma y las sombrías previsiones de snap provocan una liquidación

(.)

Por Devik Jain y Anisha Sircar

24 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes, liderados por el Nasdaq, con gran peso tecnológico, ya que una débil previsión de beneficios de Snap Inc, propietaria de Snapchat, se sumaba a los nervios sobre una economía golpeada por la inflación.

* A las 1447 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 500,06 puntos, o un 1,58%, a 31.375,07 unidades; el índice S&P 500 caía 86,98 puntos, o un 2,18%, a 3.887,84 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 391,14 puntos, o un 3,37%, a 11.145,65 unidades.

* Snap Inc se desplomaba un 39,7%, arrastrando a varios papeles de las redes sociales y de internet, después de que la compañía recortó su previsión de beneficios para el segundo trimestre y dijo que la economía empeoró más rápido de lo esperado en el último mes.

* La acción se encaminaba a su peor caída diaria, mientras que Twitter Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc y Pinterest Inc, que dependen en gran medida de los ingresos por publicidad, perdían entre un 3% y un 24,8%.

* "Snap es como un juego de dominó para la publicidad en línea y cuando ves una debilidad allí, automáticamente piensas en Facebook, Pinterest y Google", dijo Dennis Dick, operador de Bright Trading LLC en Las Vegas. "Cuando empiezas a pensar en Google, es cuando los mercados comienzan a liquidarse".

* "La segunda mitad de la temporada de resultados ha visto grandes decepciones. Las expectativas son mucho más bajas, pero estas empresas parecen estar encontrando incluso la manera de superar el listón más bajo", agregó.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P bajaban en las operaciones matinales tras haber subido ampliamente en la sesión anterior. El sector de servicios de comunicación cedía un 5,2%.

* Wall Street se recuperó el lunes de la fuerte liquidación de la semana pasada, que hizo que tanto el S&P 500 como el Nasdaq protagonizaran su mayor racha de descensos semanales desde la quiebra de las 'puntocom' en 2001, debido a la creciente preocupación por una recesión.

(Editado en español por Carlos Serrano)