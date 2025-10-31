Wall Street se dirige a anotar ganancia mensual tras buenas perspectivas de Amazon

Por Pranav Kashyap y Nikhil Sharma

31 oct (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses subían el viernes, camino de terminar octubre con sólidas ganancias, ya que las optimistas perspectivas de ganancias de Amazon ayudaban a calmar el nerviosismo en torno al gasto excesivo en inteligencia artificial.

* Las acciones de Amazon subían un 11% hasta alcanzar un máximo histórico después de que el minorista en línea pronosticó unas ventas trimestrales por encima de las estimaciones, ayudado por el aumento de los ingresos de la nube al ritmo más rápido en casi tres años.

* La previsión de ventas del iPhone de Apple para el trimestre navideño superó las expectativas de Wall Street, pero su presidente ejecutivo, Tim Cook, hizo hincapié en las limitaciones de suministro.

Sus acciones bajaban por última vez un 0,3%.

* Nvidia, que se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa en superar los US$5 billones de valor de mercado a principios de esta semana, subía un 1,6% después de que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, dijo que espera que los chips Blackwell de última generación de la empresa puedan venderse en China.

* El frenesí por la IA impulsó a Wall Street a máximos históricos a principios de esta semana, antes de que la preocupación por los grandes gastos de Microsoft y Meta, así como las dudas sobre nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, asustaran a los inversores.

* Aun así, en el mes, el S&P 500 subía un 2,6%, con lo que se encamina a su sexta alza mensual consecutiva, la racha más larga desde agosto de 2021.

* El Nasdaq Composite se encaminaba a un séptimo avance mensual consecutivo, mientras que el Dow Jones se encaminaba a su sexta victoria mensual consecutiva, sus rachas más largas desde enero de 2018.

A las 1450 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 111,01 puntos, o 0,23%, a 47.633,13 unidades, el S&P 500 ganaba 43,27 puntos, o 0,63%, a 6865,61 unidades y el Nasdaq Composite ganaba 282,67 puntos, o 1,20%, a 23.863,81 unidades.

* Aunque las expectativas de un recorte más rápido de las tasas de interés en Estados Unidos animaron a las bolsas a principios de mes, los mercados aún se están adaptando a un cambio en las perspectivas políticas, después de que el banco central aplicó un recorte de tipos de un cuarto de punto, ampliamente esperado, pero señaló que otro movimiento en diciembre no era una "conclusión inevitable".

* Las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre han caído desde entonces, y los operadores valoran ahora en un 62,8% la posibilidad de tal medida, frente al 91% de hace tan sólo una semana.

* De las 278 empresas del S&P 500 que han presentado resultados del tercer trimestre hasta ahora, el 83,1% ha superado las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG. Esta cifra está muy por encima del promedio histórico, en el que aproximadamente el 67% de las empresas superan las previsiones. (Reporte de Pranav Kashyap y Nikhil Sharma en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)