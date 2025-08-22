Wall Street se dispara en torno al 2% después de que Powell insinúa recorte de tasas en septiembre

Por Shashwat Chauhan y Sanchayaita Roy

22 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se disparaban en torno al 2% el viernes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó a un posible recorte de las tasas de interés en septiembre durante su discurso en el simposio de Jackson Hole.

A las 1522 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones trepaba 889,97 puntos, o un 1,99%, a 45.675,47 unidades, un máximo histórico intradía; el índice S&P 500 ganaba 104,83 puntos, o un 1,65%, a 6475 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 428,33 puntos, o un 2,03%, a 21.528,64 unidades.

Los comentarios de Powell abrieron la puerta a un recorte de tasas en la reunión que celebrará la Fed el 16 y 17 de septiembre, pero también subrayaron la importancia de los datos de empleo e inflación que estarán disponibles para entonces.

"El presidente Powell fue capaz de hablar sobre el equilibrio de cambio de riesgo y, por lo tanto, el potencial cambio de política monetaria sería apropiado", dijo Art Hogan, de B. Riley Wealth.

"Apoyándose en el hecho de que la debilidad del mercado laboral es claramente el conductor, en oposición a la preocupación por el aumento del precio de los bienes básicos que hemos visto debido a los aranceles el mensaje claro para el mercado es que septiembre está ahora muy vivo", agregó.

Los operadores elevaron las apuestas a un recorte de tasas en septiembre tras los comentarios de Powell y ven ahora una probabilidad cercana al 90% de una reducción, frente al 75% previo al discurso.

Los 11 subsectores del S&P 500 cotizaban al alza: el inmobiliario, sensible a las tasas, ganaba un 1,8%, y el de consumo discrecional, casi un 2%.

Un índice que sigue a los valores de los chips mejoraba un 3,7%, mientras que la mayoría de los papeles de crecimiento de megacapitalización también subía. Tesla lideraba las ganancias con un avance del 5,2%.

(Editado en español por Carlos Serrano)