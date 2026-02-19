Wall Street se estanca ante caída de acciones tecnológicas tras recientes ganancias

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

19 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el jueves, tras una racha ganadora de tres días para el S&P 500, debido al descenso de las acciones tecnológicas de gran peso, mientras que las acciones de Walmart subían tras los resultados del cuarto trimestre del gigante minorista.

* El nuevo presidente ejecutivo de la empresa minorista, John Furner, comenzó su mandato con una previsión fiscal conservadora para 2027, así como con un plan de recompra de acciones por valor de 30.000 millones de dólares. Las acciones de Walmart avanzaban un 2,4%.

* Otras acciones de gran capitalización y crecimiento, como Apple, Nvidia y Meta Platforms, cotizaban a la baja tras subir en la sesión anterior.

* A las 15:36 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 70,63 puntos, o un 0,14%, a 49.593,85 unidades, el índice S&P 500 perdía 9,80 puntos, o un 0,14%, a 6.871,51 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 29,72 puntos, o un 0,13%, a 22.723,92 unidades.

* El índice Philadelphia SE Semiconductor cedía un 1,6%, mientras que el índice tecnológico del S&P 500 bajaba un 0,9%.

* Las acciones tecnológicas más amplias vinculadas a la inteligencia artificial y las de megacapitalización se enfrentan a turbulencias en medio de la preocupación por las altas valoraciones y la escasa evidencia de que las importantes inversiones en IA estén impulsando el crecimiento de los ingresos y los beneficios.

* Sectores que van desde el software hasta el transporte por carretera se han visto afectados por la preocupación de que la rápida mejora de las herramientas de inteligencia artificial pueda alterar sus modelos de negocio.

* Kim Forrest, fundadora y directora de inversiones de Bokeh Capital, atribuyó la reciente volatilidad de las acciones estadounidenses al cambio de opinión sobre la IA.

* "Así que, en un día cualquiera, el sesgo cambia muy rápidamente, lo cual es un claro indicador del nerviosismo general de los inversores".

(Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en Español por Manuel Farías)