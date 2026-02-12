Wall Street se hunde debido al temor por la inteligencia artificial

Por Twesha Dikshit y Sinéad Carew

12 feb (Reuters) -

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente el jueves y el Nasdaq perdió un 2%, ya que los inversores siguieron vendiendo acciones tecnológicas y huyeron de los valores de logística ante la preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial.

* Tras comenzar el día al alza, los índices bursátiles pasaron a terreno negativo cuando los inversores huyeron de los sectores más arriesgados y apostaron por valores más defensivos, como los servicios públicos, los productos básicos de consumo y el sector inmobiliario.

* En un momento en el que los inversores están preocupados por el impacto que la IA podría tener en la competencia, los resultados trimestrales poco impresionantes de Cisco Systems contribuyeron al pesimismo tecnológico. Las empresas de transporte también se vieron envueltas en las preocupaciones sobre la disrupción de la IA.

* "La narrativa general en el mercado es qué sectores e industrias pueden aumentar su productividad gracias a las inversiones en IA y, por otro lado, qué industrias se verán afectadas por la IA", dijo Jack Herr, analista de inversiones principal de GuideStone Funds.

* "Consideramos que este es un año decisivo para la IA. Tenemos que empezar a ver algún rendimiento de las inversiones".

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 108,85 puntos, o un 1,57%, a 6.832,62 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó 469,32 puntos, o un 2,02%, a 22.600,85. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 668,88 puntos, o un 1,33%, a 49.453,61 unidades.

* Las acciones de Cisco se desplomaron después de que el proveedor de equipos de red publicó un margen bruto ajustado trimestral inferior a las estimaciones.

* El índice de software S&P 500 también cayó, tras recuperarse de la fuerte caída de la semana pasada. La mayor caída porcentual durante la sesión fue la de AppLovin, que publicó sus resultados del cuarto trimestre. Las acciones de la plataforma de marketing se han visto sometidas a presión este año debido a la intensa competencia.

* El Dow Jones Transport Average perdió terreno con la caída de las acciones de CH Robinson, Landstar y Expeditors International. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)