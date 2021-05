Wall street se hunde por datos que avivan el temor a la inflación

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 12 mayo (Reuters) - Wall Street cerró a la baja el miércoles y el S&P sufrió su mayor caída porcentual diaria desde febrero, porque los datos de inflación alentaron el temor a que la Fed suba las tasas de interés antes de lo previsto.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron la sesión con pérdidas tras el informe de precios al consumo de abril del Departamento de Trabajo, que mostró la mayor alza en casi 12 años.

* El informe, que mide los precios que pagan los consumidores estadounidenses por una cesta de productos, era muy esperado por los agentes en el mercado, cada vez más preocupados por la posibilidad de que las subidas de precios pongan a prueba los compromisos de la Reserva Federal y se conviertan en inflación de largo plazo.

* Sin embargo, la demanda reprimida de los consumidores, llenos de estímulos y ahorros, está chocando con la sequía de la oferta, lo que hace que los precios de las materias primas se disparen, mientras que la escasez de mano de obra hace subir los salarios.

* "El tema que está en la mente de todos es, obviamente, la inflación", dijo Matthew Keator, socio gerente de Keator Group, una empresa de gestión de patrimonios. "Es algo que la (Fed) ha estado buscando y por fin está consiguiendo".

* "La cuestión es cuánto tiempo calentará el fuego antes de bajarlo", añadió. Una preocupación que comparte Stuart Cole, economista jefe de macroeconomía de Equiti Capital en Londres.

* "De cara al futuro, la gran pregunta es cuánto tiempo puede la Fed mantener su postura moderada en oposición a los mercados", dijo Cole. "Especialmente, si las empresas empiezan a subir los salarios para animar a la mano de obra desempleada a volver a la fuerza de trabajo, lo que provocaría un gran agujero en el argumento de la inflación transitoria de la Fed".

* Los precios de consumo subyacentes (IPC), que excluyen los artículos volátiles de alimentación y energía, subieron un 3% interanual, disparándose por encima del objetivo medio anual de inflación del banco central del 2%.

* Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 682,09 puntos, o un 1,99%, a 33.587,07 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 89,2 puntos, o un 2,15%, a 4.062,9 unidades. El Nasdaq Composite cayó 357,75 puntos, o un 2,67%, a 13.031,68.

* Las acciones de mayor capitalización y líderes del mercado, que incluyen a Amazon.com Inc, Apple Inc , Alphabet Inc, Microsoft Corp y Tesla Inc, pesaron mucho, ya que los inversores se apartaron de lo que muchos consideran valoraciones infladas.

* "El hecho de que la cifra del IPC sea más alta de lo esperado ha provocado una mayor debilidad en las acciones tecnológicas", dijo Michael James, director gerente de negociación de acciones de Wedbush Securities en Los Ángeles.

* "A los inversores en tecnología les preocupa que la subida de las tasas vaya a provocar una compresión de los múltiplos y unas valoraciones menos atractivas para los papeles tecnológicos. (Reporte de Medha Singh en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters