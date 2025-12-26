Wall Street se mantiene cerca de máximos históricos en sesión tras feriado

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

26 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se mantenían cerca de sus máximos históricos en las escasas operaciones postnavideñas, mientras los inversores apostaban a que nuevos recortes de las tasas de interés y unas sólidas ganancias empresariales impulsarán a los mercados a nuevos máximos el próximo año.

* El índice de referencia S&P 500 alcanzó un máximo histórico intradía, acercándose a la marca de los 7.000 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se situó a un 0,3% de su máximo del 12 de diciembre.

* Las acciones estadounidenses han subido en los últimos días tras meses de caídas intermitentes, ya que las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) se han visto presionadas por la preocupación de que el aumento de las valoraciones y los altos gastos de capital afecten a las ganancias.

* Sin embargo, las señales de resistencia económica, la perspectiva de un giro expansivo de un nuevo presidente de la Reserva Federal el año que viene y el renovado apetito por los valores de IA han impulsado la recuperación del mercado, situando al S&P 500, al Dow y al Nasdaq en la senda de las ganancias por tercer año consecutivo.

* "Es probable que 2026 sea un año de pruebas para los mercados. Las empresas deben obtener ganancias tangibles en productividad y márgenes gracias a la inteligencia artificial y otras inversiones", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

* Los analistas esperan que los beneficios de las empresas del S&P 500 aumenten un 15,5% en 2026, una mejora respecto a la previsión de crecimiento del 13,2% para 2025, según datos recopilados por LSEG.

* El S&P 500 ha subido más de un 17% en lo que va de 2025, impulsado por las empresas tecnológicas de gran capitalización durante gran parte del año, pero el repunte se ha ampliado últimamente, con los inversores volcándose en sectores cíclicos como el financiero y el de materiales.

* A las 1509 GMT, el índice S&P 500 perdía 0,92 puntos, o un 0,01%, a 6.931,15 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 22,88 puntos, o un 0,10%, a 23.590,43 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 35,10 puntos, o un 0,07%, a 48.696,06 unidades.

* Seis de los 11 sectores del S&P subían, encabezados por las tecnologías de la información, mientras que los servicios públicos y los industriales eran los más rezagados. (Reporte de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)