Wall Street se recupera gracias a los bancos y a que TSMC impulsa una remontada de los chips

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el jueves tras dos días de caídas, gracias a un repunte de los chips provocado por los excelentes resultados de TSMC y los resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs.

* Goldman Sachs y Morgan Stanley anunciaron un aumento de sus beneficios trimestrales, favorecidos por una oleada de operaciones, y las acciones de ambos se dispararon.

* Valores de chips como Nvidia, Broadcom y Micron subieron.

* El principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial, TSMC, predijo un sólido crecimiento anual y señaló que se estaba preparando más capacidad de fabricación en Estados Unidos. Las acciones de TSMC que cotizan en Estados Unidos subieron con fuerza.

* BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, cerró en alza tras el repunte de los mercados, que elevó los ingresos por comisiones e impulsó sus activos bajo gestión hasta la cifra récord de US$ 14,04 billones en el cuarto trimestre.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 18,37 puntos, o un 0,26%, a 6.944,57 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 58,27 puntos, o un 0,25%, a 23.530,02 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 296,60 puntos, o un 0,60%, a 49.446,23 unidades.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes semanales de subsidio de desempleo aumentaron en 198.000 en la semana finalizada el 5 de enero, menos de las 215.000 estimadas por los economistas.

* Según LSEG, los operadores siguen previendo al menos dos bajas de tasas de aquí a finales de año.

* El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo a CNBC que, dado que el mercado laboral muestra estabilidad, la atención de la Fed debería centrarse en reducir la inflación, manteniendo la puerta abierta a recortes más adelante este año. (Reporte adicional de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)