Wall Street se recupera gracias a que TSMC impulsa una remontada de los chips

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

15 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el jueves tras dos días de caídas, gracias a un repunte de los chips provocado por los excelentes resultados de TSMC, mientras los inversores analizaban los resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs.

* Valores de chips como Nvidia subían un 2%, mientras que Broadcom y Micron ganaban un 1,4% y un 1,9%, respectivamente. Las empresas de herramientas de fabricación de chips Applied Materials, Lam Research y KLA ganaron más de un 7% cada una.

* El principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial, TSMC, predijo un sólido crecimiento anual y señaló que se estaba preparando más capacidad de fabricación en Estados Unidos. Las acciones de TSMC que cotizan en Estados Unidos subían un 5,4%.

* El sector más amplio de la informática ganaba un 1,3%, mientras que los bancos sumaban un 0,9%.

* BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, subía un 3,8% tras el repunte de los mercados, que elevó los ingresos por comisiones e impulsó sus activos bajo gestión hasta la cifra récord de 14,04 billones de dólares en el cuarto trimestre.

* Goldman Sachs y Morgan Stanley anunciaron un aumento de sus beneficios trimestrales, favorecidos por una oleada de operaciones. Las acciones de Goldman avanzaban un 1,9%, mientras que Morgan Stanley trepaban un 3,7%.

* A las 1546 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 257,72 puntos, o un 0,52%, a 49.407,35 unidades, el índice S&P 500 ganaba 36,27 puntos, o un 0,52%, a 6.962,87 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 166,68 puntos, o un 0,71%, a 23.638,43 unidades.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes semanales de subsidio de desempleo aumentaron en 198.000 en la semana finalizada el 5 de enero, menos de las 215.000 estimadas por los economistas.

* Según LSEG, los operadores siguen previendo al menos dos bajas de tasas de aquí a finales de año.

* El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo a CNBC que, dado que el mercado laboral muestra estabilidad, la atención de la Fed debería centrarse en reducir la inflación, manteniendo la puerta abierta a recortes más adelante este año. (Reporte de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)