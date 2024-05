Wall street se recupera y cierra al alza, pero el dow cae en la semana

(Actualiza con datos al cierre, cambia autor y añade procedencia)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 24 mayo (Reuters) -

Las acciones estadounidenses se recuperaron el viernes de las fuertes pérdidas del día anterior ante noticias de una mejora en la confianza del consumidor sobre la inflación, lo que envió al Nasdaq a una quinta semana consecutiva de ganancias y un cierre récord.

* El Departamento de Comercio dijo que los nuevos

Pedidos

de bienes duraderos fabricados en Estados Unidos se recuperaron más de lo esperado en abril, mientras que la Universidad de Michigan informó que las expectativas de inflación de los consumidores mejoraron a finales de mayo después de deteriorarse a principios de mes.

* "Los datos han sido un poco mejores de lo que la gente pensaba esta mañana. Los bienes duraderos fueron una cifra bastante sólida... Y luego la confianza del consumidor, no excelente, pero no mala, mejor de lo que la gente esperaba", dijo Rob Haworth, estratega senior de inversiones de US Bank Wealth Management en Seattle.

* "Este es un rebote en el que la gente piensa que tal vez las cosas no estén tan mal como pensábamos, tal vez haya espacio para que la Reserva Federal reduzca las tasas y la economía va a estar bien, y no nos estamos desmoronando por completo", añadió.

* Según datos preliminares, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 6,19 puntos, un 0,02%, a 39.071 unidades; el índice S&P 500 ganó 36,86 puntos, o un 0,70%, a en 5.304,70 unidades; y el Nasdaq Composite subió 84,98 puntos, o un 1,11%, a 16.921,02 unidades.

* A pesar de las ganancias del viernes, el Dow Jones rompió su repunte de cinco semanas un día después de registrar su mayor caída porcentual diaria en más de un año.

* Los volúmenes de transacciones fueron moderados ya que el mercado de renta variable estadounidense permanecerá cerrado el lunes por el Día del Recuerdo.

* Los servicios de comunicación ganaban más del 1% con el de mejor desempeño del día de los 11 principales sectores del S&P, mientras que el sector tecnológico y eléctricas cada uno ganaba alrededor del 1%.

* Los mercados están descontando una probabilidad del 49,4% de que se produzca un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, frente al 54,8% de hace una semana, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

(Editado en español por Héctor Espinoza y Aida Peláez-Fernández)

Reuters