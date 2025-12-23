Wall Street se toma un respiro y la rentabilidad de los bonos sube tras los datos del PIB

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

23 dic (Reuters) -

Los principales índices bursátiles de Wall Street mostraban escasas variaciones en una jornada agitada, tras tres sesiones de alzas, y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a raíz de unos datos económicos mejores de lo esperado.

* La economía estadounidense creció más de lo previsto en el tercer trimestre, impulsada por el fuerte gasto de los consumidores. Las primeras estimaciones mostraron una tasa anualizada del 4,3% el trimestre pasado, mucho más que la previsión de los economistas de un 3,3%, según un sondeo de Reuters. * El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de más de una semana del 4,19%. El dólar también recortó sus pérdidas.

* Los operadores siguen esperando al menos dos recortes de las tasas de interés de 25 puntos básicos el próximo año, según datos de LSEG, mientras que asignaron un 15% de probabilidad a que la primera reducción ocurra en enero, frente al 18% anterior a los datos.

* A las 1513 GMT, el índice S&P 500 perdía 4,26 puntos, o un 0,06%, a 6.874,19 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 38,40 puntos, o un 0,16%, a 23.390,43 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 22,36 puntos, o un 0,05%, a 48.340,32 unidades.

* Seis de los 11 sectores del S&P subían, encabezados por la energía y servicios de comunicación. Los sectores de consumo básico e inmobiliario eran los más rezagados.

* Un repunte de los valores tecnológicos y un informe de inflación de noviembre más frío de lo esperado han impulsado a las acciones estadounidenses en las tres últimas sesiones, situando al índice de referencia S&P 500 a un 0,5% de su cierre récord del 11 de diciembre.

* Los tres principales índices se encaminaban a registrar su tercera subida anual consecutiva.

(Reportaje de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Edición de Shilpi Majumdar)