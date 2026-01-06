Wall Street sigue en racha gracias a las tecnológicas y las farmacéuticas

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

6 ene (Reuters) - Wall Street subía el martes liderado por los valores de los sectores de salud y tecnológico, prolongando el repunte de la sesión anterior, mientras los mercados se preparaban para la publicación esta semana del informe de empleo, que les permitirá calibrar las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

* La subida impulsada por el sector financiero había llevado al Dow Jones a un máximo histórico el lunes, y ahora se encuentra a un 1,9% de la marca de los 50.000 puntos.

* A las 1555 GMT, el índice S&P 500 ganaba 13,88 puntos, o un 0,20%, a 6.915,78 unidades, mientras que el Nasdaq subía 43,49 puntos, o un 0,19%, a 23.439,31 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 112,45 puntos, o un 0,23%, a 49.089,63 unidades.

* Al menos siete de los principales sectores del S&P cotizaban en alza, entre ellos el sector sanitario, con una subida del 1,7%. La acción del fabricante de fármacos Moderna subía un 7% después de que BofA Global Research elevó su objetivo de precio para el valor.

* Los valores tecnológicos subieron un 0,7%, liderados por los fabricantes de chips.

* La acción de Nvidia ganaba un 1,8%. Las de chips de memoria también subieron, con SanDisk disparándose un 20%, a un máximo histórico, mientras que sus pares Western Digital y Micron Technology sumaron un 6% y un 6,4%, respectivamente.

* La minera de litio Albemarle subió un 12,1% después de que Berenberg elevó su precio objetivo de 75 a 135 dólares. El valor impulsó al índice más amplio de materiales un 1,4%.

* Los inversores dejaron de lado los temores a las repercusiones geopolíticas más amplias después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana, apostando a que la medida podría allanar el camino para que las empresas estadounidenses obtengan acceso a las reservas de petróleo de Venezuela.

(Reporte de Purvi Agarwal y Nikhil Sharma en Bengaluru; Edición de Maju Samuel)