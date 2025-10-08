Wall Street sube a la espera de la Fed

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

8 oct (Reuters) - Wall Street subía el miércoles tras un paréntesis de un alza constante, mientras los inversores esperaban nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

* Con la paralización del Gobierno estadounidense retrasando la publicación de informes económicos, es probable que los operadores se apoyen en gran medida en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para guiar su posición.

* La euforia en torno a la inteligencia artificial ha ayudado a la renta variable a disipar las preocupaciones en torno al cierre del Gobierno hasta ahora, pero la histórica cotización del oro sobre los 4000 dólares la onza subraya el creciente apetito por una cobertura contra los riesgos políticos y un contexto macroeconómico inestable.

* "El oro se está convirtiendo en el refugio que solía ser el dólar", dijo Matthew Tuttle, presidente ejecutivo de Tuttle Capital Management.

* A las 1438 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 108,64 puntos, o un 0,23%, a 46.711,62 unidades, el índice S&P 500 ganaba 29,13 puntos, o un 0,43%, a 6743,72 unidades, mientras que el Nasdaq subía 163,46 puntos, o un 0,72%, a 22.951,82 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 subía un 1%, con Nvidia ganando un 1,8% y Micron Technology un 3,6%.

* Las ganancias de los valores tecnológicos también impulsaban al Nasdaq.

* Los valores del sector energético bajaban un 1,2%.

* El Dow era presionado por Goldman Sachs y JPMorgan, que caían un 1,6% y un 1,2%, respectivamente.

* Se esperan las intervenciones de Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, Michael Barr, gobernador de la Fed, y Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis, además de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Edición en español de Javier López de Lérida)