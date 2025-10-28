Wall Street sube a máximos históricos tras acuerdo entre Microsoft y OpenAI

Por Johann M Cherian y Twesha Dikshit

28 oct (Reuters) - Los tres principales índices de Wall Street volvieron a tocar máximos históricos el martes, siendo el Nasdaq el que más ganaba gracias a los impulsos de Microsoft y Apple en una semana repleta de resultados de los pesos pesados estadounidenses.

* Microsoft se disparó un 2,8% tras alcanzar un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una sociedad que tendrá fines de lucro y benéficos, al tiempo que otorga a Microsoft una participación del 27% en el desarrollador de ChatGPT.

* Las acciones de Apple superaron por primera vez los US$4 billones de valor de mercado a primera hora del día, alcanzando un máximo histórico antes de ceder avances y cotizar estables.

* La fuerte demanda por los últimos modelos de iPhone ha disipado el temor por su lento avance en la carrera de la inteligencia artificial.

* Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon y Meta tienen previsto presentar sus resultados a finales de semana, y los inversores examinarán con lupa cualquier actualización relacionada con la inteligencia artificial que justifique sus altas valoraciones y cuantiosas inversiones.

* United Parcel Service, un barómetro de la economía mundial, subió un 7,6% tras pronosticar unos ingresos para el cuarto trimestre superiores las expectativas de Wall Street. Su rival FedEx sumó un 1,4%.

* De las 143 empresas del S&P 500 que presentaron resultados la semana pasada, alrededor del 87% superaron las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG.

* "Los beneficios están siendo mucho mejores de lo esperado y las previsiones también son bastante buenas, lo que está ayudando a sostener el mercado durante la paralización del Gobierno y todos los rumores sobre los aranceles", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth.

* A las 1510 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 247,67 puntos, o un 0,52%, a 47.792,26 unidades, el índice S&P 500 ganaba 7,68 puntos, o un 0,11%, a 6882,84 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 84,90 puntos, o un 0,36%, a 23.722,36 unidades. (Reporte de Johann M Cherian y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)