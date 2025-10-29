Wall Street sube a máximos históricos y valoración de Nvidia alcanza US$5 billones

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

29 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos el miércoles, y Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de US$5 billones, mientras los inversores esperaban una baja de tasas de la Reserva Federal y una oleada de resultados de grandes tecnológicas.

* Las acciones de Nvidia subían un 4,7%, superando el hito después de que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, anunció pedidos de chips de inteligencia artificial por US$500.000 millones y planes para construir siete supercomputadores para el Gobierno estadounidense.

* El valor ha subido cerca de un 50% en lo que va de año y ha sido uno de los que más ha impulsado la renta variable estadounidense en 2025.

* Apple superó brevemente los US$4 billones de capitalización bursátil el martes, y Microsoft cotiza sobre ese nivel.

* "Aunque el hito de los US$5 billones parece insondable en un contexto histórico, ocurre en la estela de una empresa que ha logrado superar en todas las métricas", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth Management.

* El índice tecnológico S&P 500 ganaba un 1,4%, mientras que el índice de semiconductores Philadelphia SE sumaba un 2,1%.

* Meta y Microsoft se mantenían estables, mientras que Alphabet ganaba un 0,3% a la espera de sus resultados tras el cierre de los mercados.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,6%, el S&P 500 ganaba un 0,35% y el Nasdaq Composite avanzaba un 0,66%.

* Los tres principales índices han alcanzado una serie de máximos históricos en los últimos días, impulsados por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, el impulso positivo de las ganancias y las expectativas de recortes de tasas por parte del banco central estadounidense. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; contribución de Akriti Shah; edición en español de Javier López de Lérida)