Wall Street sube a máximos históricos, ya que débiles datos empleo EEUU impulsan apuestas recorte tasas

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

5 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos intradía el viernes después de que un informe de empleo de agosto más débil de lo esperado impulsara las apuestas sobre inminentes recortes de tasas por parte del banco central de Estados Unidos.

* Además, la firma de chips Broadcom subía gracias a sólidos resultados trimestrales, lo que respaldaba también al mercado.

* Broadcom se disparó un 13% hasta un máximo histórico después de que previera ingresos en el cuarto trimestre por sobre las estimaciones y proyectara que el crecimiento de los ingresos de inteligencia artificial "mejore significativamente" en términos interanuales en el año fiscal 2026.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto y la tasa de desempleo subió al 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y reforzando los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* Los operadores de futuros vinculados a la política de tasas de la Fed aumentaron las apuestas a una reducción en rápida sucesión a partir de este mes. La herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados valoran en un 16% la probabilidad de un gran recorte de 50 puntos básicos en septiembre.

* "Muestra que el mercado laboral se está estancando hasta el punto de que podríamos experimentar un crecimiento negativo del empleo en los próximos meses, y esto se debe a las incertidumbres sobre los aranceles", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

* "Esto quizás aumenta la especulación de que la Fed podría recortar (los costos del crédito) en 50 puntos básicos en septiembre".

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 73,08 puntos, o un 0,16%, a 45.694,37 unidades; el S&P 500 sumaba 29,47 puntos, o un 0,45%, a 6531,55 unidades; y el Nasdaq Composite subía 151,85 puntos, o un 0,71%, a 21.861,39 unidades.

* El aumento de las apuestas a un recorte de tasas ayudaba al sector inmobiliario a subir un 1,2% y liderar las ganancias sectoriales, mientras que el índice de la vivienda Filadelfia ganaba un 2,2% a un máximo de ocho meses.

* Los resultados de Broadcom impulsaron a los valores tecnológicos, y el índice de semiconductores SE de Filadelfia sumaba un 2,1%. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Reporte adicional de Johann M Cherian; Editado en Español por Manuel Farías)