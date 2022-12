Wall street sube antes de decisión de la fed sobre tasas de interés

(Para un blog en vivo de Reuters sobre los mercados bursátiles de EE. UU., Reino Unido y Europa, haga clic en [EN VIVO/] o escriba EN VIVO/ en una ventana de noticias.)

Por Ankika Biswas y Johann M Cherian

14 dic (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Wall Street subían el miércoles, mientras los inversores evitaban hacer grandes apuestas antes de una decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal más tarde en el día.

* Se espera ampliamente que el banco central eleve la tasa de fondos federales en medio punto porcentual a un rango de 4,25%-4,50%. La decisión se anunciará a las 1800 GMT y será seguida por la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.

* Las preocupaciones de que la Fed se mantuviera en el camino de las alzas de tasas habían atenuado un repunte temprano en Wall Street el martes luego de datos que mostraron que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron a su ritmo más lento en alrededor de un año en noviembre.

* La Fed ha aumentado su tasa de política monetaria en 375 puntos básicos en lo que va del año a un rango de 3,75% a 4,00% desde casi cero, las alzas de tasas más rápidas desde la década de 1980.

* Los temores de que los aumentos agresivos de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales lleven a la economía mundial a una recesión han afectado a los activos de riesgo, como las acciones.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 137,28 puntos, o un 0,40%, a 34.245,92 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 14,07 puntos, o un 0,35%, a 4.033,72 unidades. El Nasdaq Composite sumaba 20,00 puntos, o un 0,18%, a 11.276,82 unidades.

* Para el año, el S&P 500 y el Nasdaq han perdido un 15,3% y un 27,9%, respectivamente, y van camino de su peor desempeño anual desde la crisis financiera de 2008.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban con alzas, liderados por tecnología y eléctricas .

* Las acciones de crecimiento de megacapitalización como Microsoft Corp, Apple Inc, Mastercard Inc y Qualcomm Inc ganaban entre 0,9% y 1,1%.

* Sin embargo, Tesla Inc caía un 2% después de que un analista de Goldman Sachs recortó el precio objetivo de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos. (Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

