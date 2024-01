(Actualiza con cierre del mercado)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 29 ene (Reuters) - Las acciones estadounidenses avanzaron el lunes mientras los participantes del mercado aguardaban la enorme serie de reportes de empresas de megacapitalización, los datos económicos y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal previstos para esta semana.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses avanzaron, con el índice mayormente tecnológico Nasdaq disfrutando del mayor porcentaje de avances.

* El S&P 500 alcanzó otro récord de cierre.

* Con el índice líder subiendo más del 3% en lo que va del primer mes de 2024, BlackRock elevó su opinión general sobre las acciones estadounidenses de "neutral" a "sobreponderada".

* "Hoy es la calma antes de la tormenta", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha. "Esta es una semana verdaderamente impulsada por los eventos económicos, con los resultados de las empresas, la Reserva Federal, el informe de empleo y las continua incertidumbre geopolítica".

"Entonces, con las acciones en su punto más alto, podríamos ver alguna decepción que alterará la situación y cause una volatilidad bien merecida", agregó Detrick.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió 226,45 puntos, o un 0,59%, a 38.335,88 unidades; el índice S&P 500 sumó 37,25 puntos, o un 0.76%, a 4.928,2 unidades, y el Nasdaq Composite aumentó 173,66 puntos, o un 1,12%, a 15.629,02 unidades.

* Una serie de reportes de empresas tecnológicas de alto perfil esperan entre bastidores, comenzando el martes con Alphabet Inc. y Microsoft Corp. y Qualcomm Inc. el miércoles y culminando el jueves con Apple Inc. , Amazon.com y Meta Platforms Inc..

* Otros resultados muy seguidos incluyen el de General Motors Inc. el martes, Boeing Co el jueves, con las grandes petroleras Exxon Mobil Corp y Chevron Corp. cerrando la semana el viernes.

* Está previsto que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed inicie el martes su reunión de política monetaria de dos días, en la que se espera que sus miembros votantes dejen sin cambios la tasa objetivo clave de los fondos federales entre 5,25% y 5,50%.

* "Powell probablemente será algo cauteloso. La Reserva Federal no quiere verse quemada por la inflación y retrasará el (esperado) recorte de marzo como casi con certeza", dijo Detrick.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otros funcionarios de alto rango advirtieron que no esperen recortes en las tasas de interés antes de que la inflación se enfríe a su objetivo promedio anual del 2%, pero también han prometido permanecer ágiles al responder a los datos económicos.

* La lista de informes económicos de esta semana incluye el mercado laboral, con la Encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral, ADP, costos de empleo del cuarto trimestre, productividad y despidos planificados, y el informe de empleo de enero del viernes.

(Reporte de Stephen Culp; reporte adicional de Ankika Biswas y Johann M Cherian en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)