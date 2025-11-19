Wall Street sube antes de los resultados de Nvidia

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

19 nov (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street subían el miércoles tras las fuertes caídas de principios de semana, mientras los inversores esperaban los resultados de Nvidia, que podrían ser decisivos para el mercado de la inteligencia artificial. Los resultados de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, se consideran una prueba de fuego para el repunte impulsado por la IA que ha llevado a los mercados a máximos históricos este año.

El mercado alcista se ha visto sometido recientemente a escrutinio por las dudas en torno a la monetización de la tecnología, el gasto circular dentro del sector y los elevados niveles de deuda de las empresas tecnológicas para financiar las inversiones en IA.

Los datos de opciones de la firma de análisis Option Research & Technology Services (ORATS) mostraron un movimiento implícito de alrededor del 7% para las acciones de Nvidia en cualquier dirección tras sus resultados.

Las acciones del gigante de la inteligencia artificial ganaban un 2,3% tras haber caído cerca de un 4,6% en las dos últimas sesiones. Los valores de megacapitalización y crecimiento tenían un desempeño mixto, pero Alphabet obtuvo mejores resultados, con una subida del 5%.

La preocupación por las altas valoraciones y las menores expectativas de un recorte de las tasas de interés en diciembre han lastrado los mercados últimamente, y el S&P 500

anotó el martes su cuarto día consecutivo de pérdidas.

Hasta el cierre del martes, el S&P 500, el índice de referencia estadounidense, había caído casi un 4,4% desde su máximo de octubre, pero con una ganancia del 12,5% en lo que va de año.

A las 15:49 GMT, el índice S&P 500 ganaba 47,39 puntos, o un 0,72%, a 6.664,71 unidades, mientras que el Nasdaq subía 266,78 puntos, o un 1,18%, a 22.697,89 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 24,37 puntos, o un 0,05%, a 46.116,16 unidades.

Más tarde, los inversores estarán pendientes de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de octubre, en la que el banco central recortó las tasas de interés 25 puntos básicos. El jueves, la atención se centrará en el informe de empleo estadounidense de septiembre.

