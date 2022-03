Wall street sube con fuerza, lideran acciones tecnológicas y de crecimiento

(Actualiza con cierre provisional)

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 22 mar (Reuters) - Las acciones estadounidenses subieron el martes, lideradas por una fuerte alza del Nasdaq, ya que los papeles de tecnolog铆a y de otros grandes nombres de crecimiento se recuperaron de p茅rdidas recientes, mientras que Nike avanz贸 tras informar alentadores resultados trimestrales.

* Los papeles financieros tambi茅n ganaron, ya que el rendimiento referencial del bono del Tesoro a 10 a帽os subi贸 al 2,36%, con el 铆ndice bancario del S&P 500 avanzando con fuerza.

* La Reserva Federal elev贸 las tasas de inter茅s este mes y las autoridades del banco central parecen estar adoptando una postura m谩s agresiva para controlar la inflaci贸n. Si bien los costos de endeudamiento m谩s altos son negativos para los consumidores y muchas empresas, ayudan a impulsar las perspectivas de ganancias para los bancos.

* Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Alphabet Inc estuvieron entre las empresas que dieron los mayores impulsos al S&P 500 y al Nasdaq.

* El 铆ndice tecnol贸gico del S&P 500 subi贸 en el d铆a, pero sigue cayendo alrededor de un 10% en el trimestre hasta el momento, lo que lo ubica entre las bajas m谩s pronunciadas de los principales sectores.

* Seg煤n datos preliminares de cierre, el S&P 500 gan贸 51,38 puntos, o un 1,15%, a 4.512,56 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subi贸 270,91 puntos, o un 1,96%, a 14.109,37 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones avanz贸 263,63 puntos, o un 0,76%, a 34.816,62 unidades.

* Las acciones de Nike tambi茅n subieron despu茅s de superar las expectativas de ganancias e ingresos trimestrales y luego de que dijo que los problemas de fabricaci贸n que afectaron las ventas en los 煤ltimos seis meses quedaron atr谩s.

* Tesla Inc salt贸 cuando el fabricante de autos el茅ctricos entreg贸 sus primeros veh铆culos fabricados en Alemania a los clientes en su gigaf谩brica de Gruenheide. (Reporte de Caroline Valetkevitch en Nueva York, Reporte adicional de Devik Jain y Amruta Khandekar en Bengaluru, Editado en Espa帽ol por Manuel Far铆as)