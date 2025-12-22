Wall Street sube con ganancias generalizadas, sigue la racha de las tecnológicas

Por Chuck Mikolajczak

Las bolsas estadounidenses cerraron con un alza el lunes, en la primera sesión de una semana corta por las vacaciones de Navidad, impulsadas en parte por los valores tecnológicos, pero con avances de casi todos los 11 sectores del S&P 500.

* El repunte de los valores tecnológicos comenzó a fines de la semana pasada, impulsado por las excelentes previsiones de Micron Technology y un informe benigno sobre la inflación, lo que ha dejado al S&P y al Dow a menos de un 1% de su máximo histórico de cierre del 11 de diciembre.

* A las 14:36 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 180,3 puntos, o un 0,37%, a 48.315,1 unidades; el índice S&P 500 ganaba 28,87 puntos, o un 0,42%, a 6.863,4 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 96,7 puntos, o un 0,41%, a 23.404,3 unidades.

* Las acciones de Nvidia

subieron y proporcionaron el mayor impulso al índice de referencia S&P 500.

* Reuters informó de que la empresa ha comunicado a sus clientes chinos que tiene previsto empezar a enviar sus chips de inteligencia artificial, los segundos más potentes, a China antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero.

* Micron cerró en alza, al igual que otros fabricantes de chips.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 43,45 puntos, o un 0,64%, a 6.877,95 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 121,21 puntos, o un 0,52%, a 23.428,83. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 222,65 puntos, un 0,46%, a 48.357,54 unidades.

* El optimismo en torno a la inteligencia artificial, las señales de resistencia de la economía estadounidense y las expectativas de relajación de la política monetaria han pesado más que la preocupación por los aranceles estadounidenses, lo que ha contribuido a que los tres principales índices estadounidenses se encaminen hacia su tercer año consecutivo de ganancias. El S&P 500 ha subido un 17% en el año.

* Los volúmenes de negociación fueron escasos y es probable que se reduzcan aún más a medida que se acerquen los feriados. Los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán el miércoles a las 18:00 GMT y el jueves no abrirán por Navidad.

