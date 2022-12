Wall street sube con las acciones de crecimiento empujando un día flojo

(Actualiza con cifras hacia el cierre, cambia autor)

Por Echo Wang

29 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street registraron alzas el jueves impulsados por los valores crecimiento en un día con pocas operaciones, tras datos que mostraron señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense tras los aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal .

* Los principales índices sectoriales del S&P 500 subieron, liderados por el avance en servicios de comunicación y tecnología.

* "Lo que está detrás del repunte de hoy podría ser solo la presión que hemos visto en las últimas dos semanas cuando los precios de los mercados que se están formando hoy han estado bajo tanta presión, dada la postura que tiene la Reserva Federal", dijo Keith Buchanan, gerente de cartera de GLOBALT Investments en Atlanta.

* El informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 9.000, hasta una cifra desestacionalizada de 225.000, en la semana finalizada el 24 de diciembre. El informe insinuó un cierto enfriamiento de un mercado laboral que, por lo demás, está muy ajustado, lo que refuerza las esperanzas de que la Fed modere su agresiva política monetaria.

* Según datos preliminares, el Promedio Industrial Dow Jones subió 341,64 puntos, un 1,04%, a 33.217,35 unidades; el índice S&P 500 ganó 65,47 puntos, o un 1,73%, a 3.848,69 unidades; y el Nasdaq Composite avanzó 262,43 puntos, o un 2,57%, a 10.474,72 unidades.

* Las acciones de megacapitalización de Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft y Amazon.com Inc subieron después de las caídas en las últimas sesiones.

* Los agresivos aumentos de tasas de la Fed golpearon a la renta variable este año, con un declive del 19,6% del S&P 500 y el Nasdaq, perdiendo casi un 33% de su valor.

* Los principales índices de Wall Street habían caído más de un 1% en la víspera y el Nasdaq marcó un mínimo de cierre para 2022, ya que el aumento de casos de COVID en China y las tensiones geopolíticas se sumaron a los temores de una probable recesión en 2023.

(Reporte de Echo Wang en Nueva York; Reporte adicional de Ankika Biswas y Amruta Khandekar en Bengalur; Editado en español por Carlos Serrano y Aida Peláez-Fernández)

Reuters