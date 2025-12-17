Wall Street sube con los inversores atentos a perspectivas de política monetaria; Oracle cae

Por Johann M Cherian y Shashwat Chauhan

17 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían levemente en una sesión volátil el miércoles, mientras los inversores buscan pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés, en medio de la cautela tras los informes de obstáculos a la financiación de los planes de Oracle para su centro de datos.

* A las 1434 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 169,09 puntos, o un 0,35%, a 48.283,35 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 7,72 puntos, o un 0,11%, a 6.807,98 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 18,17 puntos, o un 0,08%, a 23.129,63 unidades.

* Oracle caía un 2,8% después de que un informe indicó que el mayor socio de centros de datos de la empresa, Blue Owl Capital, no respaldará un acuerdo de US$10.000 millones de dólares para su próxima instalación.

* Los temores a que el sector tecnológico en general recurra a la deuda para tratar de alcanzar sus objetivos de inteligencia artificial han afectado a la asunción de riesgos en múltiples ocasiones este trimestre. Nvidia, referente en la IA, restaba un 1,8% en la sesión.

* Ocho de los 11 principales subsectores del S&P cotizaban al alza, con una mejora del 0,9% en la energía, recuperándose tras un declive cercano al 3% en la última sesión. Los precios del crudo se disparaban después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

* Entre las grandes tecnológicas, Amazon.com sumaba un 0,8%, tras conocerse que está en conversaciones para invertir unos US$10.000 millones de dólares en el fabricante de ChatGPT OpenAI.

* En cuanto a las últimas novedades sobre quién podría hacerse con el control de Warner Bros Discovery, el directorio de la compañía de medios rechazó la oferta hostil de Paramount Skydance de 108.400 millones de dólares, favoreciendo la oferta vinculante de Netflix.

* Las acciones de Netflix ganaban un 2,4%, mientras que Paramount y Warner Bros restaban un 4,8% y un 1,1%, respectivamente.

(Editado en español por Carlos Serrano)