Wall street sube después de que autoridades fed calman temores sobre inflación

Por Shashank Nayar

26 mayo (Reuters) - Wall Street subía marginalmente el miércoles, después de que declaraciones de autoridades de la Reserva Federal ayudaron a aliviar temores por una aceleración de la inflación, al tiempo que un reciente declive en los retornos de los bonos respaldaba a las acciones relacionadas con la tecnología.

* Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc avanzaban entre un 0,2% y un 0,5%, cuando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía en mínimos de más de dos semanas de 1,552%.

* Un mayor rendimiento genera presión para las valoraciones de los títulos tecnológicos y otras acciones de crecimiento, cuyos flujos de efectivo futuros se descuentan a tasas más altas.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 26,54 puntos, o un 0,08%, a 34.339 unidades; el índice S&P 500 subía 5,61 puntos, o un 0,13%, a 4.193,74 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 54,62 puntos, o un 0,40%, a 13.711,79 unidades.

* Tecnología y consumo discrecional, entre los sectores del S&P 500 con peor desempeño este mes, daban el miércoles el mayor apoyo al índice referencial.

* "El mercado parece haberse calmado hoy, pero vemos una buena demanda de acciones relacionadas con la tecnología, incluso cuando la mayoría de los inversores son cautamente optimistas", dijo Jason Barsema, cofundador y presidente de Halo Investing. "Si los datos sugieren un salto en la inflación, podría generar cierta volatilidad".

* Después de que los temores de un aumento de la inflación sacudieron a los principales índices de Wall Street este mes, todos los ojos estarán puestos en el informe mensual de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación favorito de la Fed, que se publicará esta semana.

* El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, minimizó el martes los efectos de las mayores presiones inflacionarias, expresando su fe en la capacidad del banco central para diseñar un "aterrizaje suave" si los precios aumentan más allá de lo esperado.

* Con el S&P 500 a solo un 1% de su máximo histórico, los estrategas esperan que el índice termine el año solo un 2,5% por sobre su nivel actual, porque pesan los temores sobre el aumento de los riesgos inflacionarios, según un sondeo Reuters. (Reporte de Shashank Nayar y Medha Singh en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters