Wall Street sube en una jornada floja tras un feriado

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y agrega firma de autora)

Por Pranav Kashyap y Sabrina Valle

28 nov (Reuters) -

Las bolsas estadounidenses subieron el viernes en una sesión de escaso volumen tras el Día de Acción de Gracias, impulsadas por las ganancias de las minoristas y la recuperación de los valores tecnológicos.

* Las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre se fortalecieron durante de la semana, lo que contribuyó a apuntalar la confianza en los mercados de renta variable.

* Todos los grandes sectores del S&P 500 subieron, salvo el de Salud.

* Sin embargo, los tres principales índices bursátiles estadounidenses bajaron en el mes, reflejando la creciente preocupación por las altas valoraciones de la inteligencia artificial (IA) y las tecnológicas, con los inversores recogiendo ganancias y reduciendo su exposición.

* "Se trata de una sesión de poco volumen tras el feriado, como suelen ser, sin mucha actividad", dijo Cole Smead, presidente ejecutivo de Smead Capital Management. "Pero creo que todo el mundo asumió el hecho de que el resultado de la IA es todavía muy desconocido"

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 35,63 puntos, o un 0,52%, a 6.848,24 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 150,31 puntos, o un 0,65%, a 23.365,00. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 279,11 puntos, o un 0,59%, a 47.705,31.

* La negociación de futuros se vio temporalmente interrumpida por la mañana a raíz de una interrupción de CME Group que congeló temporalmente los contratos de divisas, materias primas y acciones en todo el mundo.

* Esta semana también comenzó la temporada de compras navideñas, con el Día de Acción de Gracias el jueves, el Black Friday el viernes y el Cyber Monday el lunes, días cruciales de ventas para las grandes minoristas.

(Reporte de Johann M Cherian, Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal y Pranav Kashyap en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)