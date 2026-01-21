Wall Street sube en una sesión volátil mientras los mercados evalúan el discurso de Trump en Davos

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

21 ene (Reuters) -

Las acciones estadounidenses experimentaban una modesta recuperación el miércoles, tras la mayor caída de la renta variable en tres meses, mientras los inversores asimilan los comentarios del presidente Donald Trump en Davos, incluido un nuevo impulso para adquirir Groenlandia.

* A las 1438 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 203,56 puntos, o un 0,42%, a 48.692,15 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 27,28 puntos, o un 0,4%, a 6.824,14 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 45 puntos, o un 0,2%, a 22.999,6 unidades.

* En su discurso ante los líderes mundiales en la localidad suiza, Trump insistió en que sólo Estados Unidos puede garantizar realmente la seguridad de Groenlandia. No obstante, afirmó que no "usará la fuerza" y pidió negociaciones inmediatas hacia un acuerdo para adquirir el territorio.

* Los mercados siguen cautos tras la caída del martes, cuando los tres principales índices estadounidenses perdieron casi un 2% después de la advertencia de Trump de nuevos aranceles que podrían afectar a los aliados europeos a menos que Washington pueda comprar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

* "(La insinuación de no usar la fuerza) probablemente puso un piso en la reciente liquidación: no vamos a usar la fuerza para adquirir Groenlandia. Así que es un suspiro de alivio para los mercados", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth. "Pero ciertamente nos preocupa que se reavive una guerra comercial".

* El índice de volatilidad CBOE bajaba 1,22 puntos, a 18,87 unidades, desde los máximos desde mediados de noviembre tocados en la sesión anterior.

* Las empresas estadounidenses de gran capitalización Nvidia y Tesla, que fueron de las más afectadas en la liquidación de la víspera, sumaban un 0,4% cada una.

* También es una semana cargada de datos en Estados Unidos, incluido el PIB del tercer trimestre, las lecturas del PMI de enero y el informe de gastos de consumo personal, que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. A ello se suma un calendario de resultados que deberían ofrecer una visión de la demanda de los consumidores y del impulso económico general.

(Reporte adicional de Johann M Cherian; editado en español por Carlos Serrano)