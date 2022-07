Wall street sube gracias a ganancias de microsoft y alphabet, antes del veredicto de la fed

Por Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh

27 jul (Reuters) - El Nasdaq, que tiene un fuerte componente tecnológico, lideraba el miércoles los principales índices de Wall Street, con ganancias superiores al 2%, ya que los informes trimestrales optimistas de Microsoft y Alphabet levantaron el ánimo antes de una decisión clave sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

* Los inversores estaban nerviosos después de que una advertencia de ganancias de la principal minorista estadounidense, Walmart, avivó el temor a una mayor desaceleración del gasto, cuando la alta inflación aumenta los costos para los consumidores.

* Los tres índices habían cerrado a la baja en la sesión anterior.

* La acci√≥n de Microsoft Corp sub√≠a un 4,8% despu√©s de anticipar que los ingresos crecer√°n a una tasa de dos d√≠gitos en porcentaje este a√Īo fiscal, gracias a la demanda de servicios de computaci√≥n en la nube.

* Alphabet Inc sumaba un 5,1%, ya que unas ventas mejores de las esperadas de anuncios en b√ļsquedas de Google supusieron un alivio, despu√©s de que la advertencia de la semana pasada de la empresa de redes sociales Snap Inc hab√≠a suscitado temor a una desaceleraci√≥n del mercado publicitario.

* El índice de servicios de comunicación S&P 500 sumaba un 3,1%, su primera alza en cinco sesiones y lideraba las ganancias sectoriales. Los valores tecnológicos subían un 2,8%.

* La acci√≥n de Meta Platforms Inc a√Īad√≠a un 3% antes de su informe trimestral tras el cierre de los mercados, mientras que las de Apple Inc sub√≠an un 1,75% y las de Amazon.com Inc ganaban un 3,1%.

* Los inversores esperan que el banco central de Estados Unidos aumente las tasas de inter√©s otros 75 puntos b√°sicos m√°s tarde el mi√©rcoles, y es probable que la atenci√≥n se centre en la profundidad de las se√Īales de desaceleraci√≥n econ√≥mica que hayan visto los responsables de la pol√≠tica monetaria.

* A las 1432 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 124,17 puntos, o un 0,39 por ciento, a 31.884,93 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 48,43 puntos, o un 1,24 por ciento, a 3.969,48 unidades.

* El Nasdaq ganaba 278,792 puntos, o un 2,41 por ciento, a 11.841,367 unidades.

(Reporte de Shreyashi Sanyal, Sruthi Shankar y Aniruddha Ghosh en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)